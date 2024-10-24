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潭美共伴效應致災雨有望停班停課？ 4縣市24小時累積雨量達標

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

中央氣象署表示，今年第20號颱風潭美目前位於菲律賓呂宋島陸地，朝西南西轉西北前進，將在下午至晚間進入南海。受東北季風及颱風外圍環流影響，各地雲量偏多，東北季風造成迎風面天氣不穩定，基隆北海岸、宜蘭、桃園以北有局部降雨，外圍環流伴隨對流移入，花蓮、台東、恆春半島有零星降雨。

昨天0時至今晨5時出現最大的時雨量、最大3小時雨量，氣象署說，都是台北市擎天崗，分別為28.0毫米及72.0毫米；最大累積雨量為台北市擎天崗255.5毫米、宜蘭縣西帽山184.0毫米。

未來降雨趨勢，氣象署表示，隨著颱風逐漸通過呂宋島，外圍環流伴隨的豐沛水氣，與東北季風於台灣附近輻合，雲帶將影響台灣東半部陸地，白天起大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區雨勢漸明顯，且下雨時間長，台東及恆春半島則有局部短暫雨，以上地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中大台北山區、宜蘭山區將有局部大豪雨發生的機率；桃園至新竹及馬祖則有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署持續發布豪雨特報，今天新北市（北海岸）及台北市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。大豪雨地區：台北市、新北市、宜蘭縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

雖然潭美颱風距離台灣遙遠，氣象署並無發布颱風海陸警，不過，若根據氣象署上午10時公布的24小時累積雨量預測，包括台北市山區、新北市平地和山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區達標

東北風明顯偏強，桃園、嘉義、台南、台東沿海空曠地區及新竹至雲林、基隆 北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，花蓮沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，室外懸掛 物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽台盆景等應妥善放置，排水溝渠應加 強清理。 

台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島易有長浪發生的機率，並有4至6公尺浪高，前往海邊活動注意安全。基隆北海岸地區及大台北山區、宜蘭山區、花蓮山區留意大量降雨而造成坍方、 落石及溪水暴漲。

今天基隆北海岸為大潮期間，注意沿海低窪地區漲潮期間，雨水不易 宣洩，易積淹水。

氣象署上午10時公布的24小時累積雨量預測，包括台北市山區、新北市平地和山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區達標。圖／取自氣象署網站
氣象署上午10時公布的24小時累積雨量預測，包括台北市山區、新北市平地和山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區達標。圖／取自氣象署網站

停班停課 宜蘭 潭美 豪雨

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