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雨彈升級！北北基宜大豪雨 雨區擴及蘭嶼綠島、強風肆虐15縣市
東北季風及潭美颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天新北市（北海岸）及台北市山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區及新北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
大豪雨：基隆北海岸、台北市山區、宜蘭縣山區。豪雨：新北市山區。大雨：台北市、新北市、宜蘭縣、蘭嶼綠島。
氣象署並發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，新竹以北、嘉義、台南、台東沿海空曠地區及苗栗至雲林、基隆北海岸、綠島、金門、馬祖有9至11級強陣風，澎湖、蘭嶼、恆春半島易有10至12級強陣風，花蓮沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，特別注意。
陸上強風影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。
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