雨彈升級！北北基宜大豪雨 雨區擴及蘭嶼綠島、強風肆虐15縣市

許多食品開封後，不一定能夠一次就用完或吃完，那該如何將剩餘的密封呢？有一名女網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一組照片並發文傳授她的撇步，她表示如果當下沒有夾鏈袋、沒有夾子也沒有橡皮筋時，直接使用這方法密封餅乾「一周都不會礬去」超方便。照片曝光，引發網友熱議，紛紛稱讚：「高手！」

2024-10-24 14:18