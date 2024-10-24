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實現滷蛋自由！家樂福盒裝蛋半價每顆僅2.3元 網搖頭曝慘案

聯合新聞網／ 綜合報導
蛋價持續崩盤。示意圖／聯合報資料照片
蛋價持續崩盤。示意圖／聯合報資料照片

蛋價是近兩年來熱門話題，近期則因產量嚴重過剩，導致價格崩跌。有一名網友在臉書社團「家樂福Carrefour商品網友真心話」上貼出一張照片並發文分享，他表示「平均一顆2.3元，應該很便宜吧」。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「滷蛋自由就靠這次了！」

從照片中可見，家樂福的「舞賀家洗選白蛋」一盒原價46元，日期標示為2024年10月2日至2024年10月26日，現在限時折扣價只要23元，等於打了5折。低廉價格讓原PO頗為驚喜，於是上網發文分享「平均一顆2.3元，應該很便宜吧」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示「如果遇到這種機會，我會多拿幾盒，回家就做成滷蛋或茶葉蛋，就可以放著慢慢吃」、「很可以，滷蛋、茶葉蛋自由」、「滷蛋的季節到了，狂滷」、「便宜，今天去市場買白蛋27/斤」、「欸，我剛買是39元，竟然有更低」。

不過，也有不少網友不以為然，指出「快到期了」、「保質期剩3天」、「快過期的當然便宜啊」、「常溫存放的即期雞蛋建議現吃」、「從10/2包裝到今天放了21天都沒冰，要小心蛋可能已變質和壞掉，新鮮的蛋也很便宜，還是不要拿健康當賭注吧」。

還有網友回應「今年初吧，我在土城家樂福買過即期雞蛋，也是因為貪小便宜心態，買完就回家煮，煮完因為有破的，才發現雞蛋裡面都發黑臭掉了，當下趕快拍照客訴給他們，就叫我拿回去給他們退費，所以特別留意即期的蛋品」。

家樂福 滷蛋 茶葉蛋 雞蛋

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