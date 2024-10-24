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外送平台運費修法惹議 交部30日再邀5方開會

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。本報資料照片
交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。本報資料照片

交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。交通部、勞動部等多個單位今於立法院交通委員會進行專題報告，交通部公路局長陳文瑞表示，30日下周三下午2時將再邀集消基會、平台業者、工會、政府機關、學者專家等5方在公路局開會。

立法院交通委員會今邀請交通部、公平交易委員會、數位發展部、勞動部、衛生福利部、經濟部、個人資料保護委員會籌備處及行政院消費者保護處就「外送平台之整併、收費指引、個資保護、產業發展、勞工權益及食品物流安全規範」進行專題報告。

經濟部表示，根據資策會產業情報研究所觀測，外送平台整體訂閱會員有增加趨勢，消極用戶也同步增加，外送市場逐漸M型化，積極用戶傾向加入訂閱持續使用服務，消極用戶傾向回歸實體通路。此外，6成會員外送平均消費金額超過300元。

行政院消費者保護處指出，運費包含起程費、續程費、等待費、樓層費、夜間加成運費等名詞定義，外界仍有部分疑慮，例如在等待費部分，等待商家完成製餐或撿貨時間，如有延滯，費用應向誰收取？等待消費者領取商品時 間，從何時開始計算？建議相關定義及規範再精確，並注意相關費用是否會轉嫁予消費者， 以免未來衍生相關爭議。

另外，消保處也說，非都會區外送員本較都會區少，若訂定差別費率，應有適當配套措施， 避免外送員集中到費率較高區域接單，導致費率較低之區域，無外送員接單情形，間接影響消費者使用外送平台權益。

交通部報告指出，外送平台業務包括平台經濟管理、貨運外送交通安全、食安、職安等面向，由各部會依權責分工管理，交通部主管業務為貨運外送交通安全管理，與勞動條件有關事項由勞動部主管、與食品安全相關事項由衛生福利部主管。

交通部表示，外送平台已成為國人日常的消費方式之一，為促使「外送定價透明化，民眾保障最大化」，經公路局與外送平台、外送員工會及相關單位召開3次會議，10月9日預告「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」修正草案，訂定運價專用「延車公里」計算公式，並規範可考量的成本項目、費率計算方式及後續審核程序。

交通部說，交通部10月9日於官網預告修正草案徵詢各界意見，預告期至10月25日，除於預告期間持續蒐集各方意見外，對目前消費者端、外送平台、外送員有所表達得相關意見也會完整蒐羅，並安排在消費者文教基金會、平台業者、外送員工會均可共同參與的時間召開會議進行討論。

交通部強調，在外送運價可達充分透明及消費者權益可充分保障下，才會進入法制作業程序，不會馬上公告實行，讓外送運價透明化機制更加完善及全面。未來運價審議會邀集消基會、平台業者、外送員工會、地方政府共同審查。

交通部 外送員 消費者

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