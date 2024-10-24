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潭美今最接近台灣！北東嚴防致災豪雨 康芮颱風將生成專家曝可能路徑

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
潭美颱風外圍環流配合東北季風，仍將在今天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。本報資料照片
潭美颱風外圍環流配合東北季風，仍將在今天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。本報資料照片

今年第20號颱風潭美今天離台灣最近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天表示，輕颱潭美今天凌晨進入菲律賓呂宋島北部陸地，目前正在持續向西通過呂宋島，預估下午到晚間就會進入南海，並持續向西移動。今天白天是颱風離台灣最接近的時候，但是還是有一段距離，因此並不會發布海陸颱風警報，算是沒有直接影響台灣。

雖然潭美颱風沒有直接影響，不過，吳聖宇表示，颱風外圍環流配合東北季風，仍將在今天為大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地帶來局部大雨或豪雨的情況，基隆北海岸、宜蘭山區局部區域甚至會有豪雨以上等級降雨發生的機會。

另外，吳聖宇表示，在桃園、新竹一帶也會有短暫陣雨，但是降雨量就小了很多。過了苗栗以南之後，一直到高屏一帶，降雨就更少，大致維持多雲或陰的天氣為主，降雨並不明顯。深山區域可能降雨才會稍微多一些，中央山脈地形的屏障作用非常明顯。

吳聖宇表示，預期雨勢較大的情況，會延續到明天白天，但是降雨也會比今天減小，雨量較大的地方逐漸轉移到花東地區，有局部大雨或豪雨出現的可能性。周末期間颱風已經遠離，後續受偏東風環境影響，迎風面仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後有局部熱對流降雨，雨量則是恢復正常，預估都在大雨等級以下。

風力的部分影響相當明顯，吳聖宇表示，尤其今天到明天上半天，西半部沿海從台南以北到北部沿岸一帶，可能有8至10級強陣風出現機會，局部區域甚至有11至12級強陣風，外島的澎湖、金門、馬祖同樣有11至12級強陣風機會。另外，在東南部、恆春半島沿岸以及綠島、蘭嶼一帶，陣風也可能高達10至12級，風力的影響要特別注意。

他說，預估強陣風的情況，至少要等到明天下半天之後才會逐漸減緩下來，周末期間相對恢復平靜，各地風力都明顯較為偏弱。

是否還有颱風生成？吳聖宇表示，後續預估在關島西北方海域，將會有另一個熱帶擾動逐漸發展，有可能也會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，也就是今年第21號颱風康芮。不過，未來應該是在台灣東南方遠海逐漸北轉的機會較高，接近台灣附近的機會較低，預期這個未來的康芮颱風將是下周天氣的觀察重點，持續留意。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

康芮 潭美 颱風

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