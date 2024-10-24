宜蘭該不該停班停課？學者建議看1指標 「明天需要考慮」

宜蘭縣政府昨晚宣布縣內各機關今天自行決定停班停課，民眾罵翻。宜蘭今天是否應該放假？中興大學環工系教授莊秉潔表示，他會建議民眾看「NCDR天氣與氣候監測」的都會淹水評估，其結果是宜蘭縣各鄉鎮在今天沒有一區其累積雨量，會超過下水道防洪設計值。但是明天則在宜蘭市、壯圍、員山、三星及南澳有機會會超過這設計值。

莊秉潔表示，這表示今天宜蘭沒有必要為了擔心淹水而放假，但明天則需要考慮。至於是否現在就決定明天是否要放假，可以等到今晚10時，觀察今天的實際降雨情形，及屆時的最新預測，看是否明天各區會超過其防洪設計值就可。