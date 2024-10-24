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潭美環流共伴…北市今估有豪大雨 直潭堰9時調節放水
受潭美颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北市災防辦提醒，今天北市山區有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。另，直潭壩因山區持續降雨，將預防性調節放水，提醒下游注意。
北市災防辦表示，東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸及北市山區有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
另外，北水處提醒，青潭堰因上游調節水量影響，青潭堰水位已上升至標高22.40公尺警戒水位，為維護堰體安全，依「青潭堰水門操作規定」，定於今上午9時起進行每秒約150立方公尺調節性放水，以調降堰體水位，並視上游進流量增減調整放流量。
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