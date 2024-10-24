又有熱帶系統發展 賈新興：關注潭美和它是否相互影響

潭美颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，中央氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，潭美颱風環流偏東風及東北季風影響，今明兩天苗栗以北及宜花東有陣雨，屏東亦有局部雨。 今天至明天中午前，新竹以南沿海、澎湖群島及台東至恆春半島一帶留意強陣風。

賈新興表示，明天晚上，桃園以北轉陰時多雲。周六，花東及屏東有局部短暫雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。周日，台中至嘉義有局部短暫雨，午後北北基宜花和中南部有局部短暫雨。

下周一，花蓮有局部雨，午後山區、北北基及花東有局部短暫陣雨。下周二，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後北部山區、花東及南投以南山區有局部短暫陣雨。下周三，桃園以北及花東有零星短暫雨，午後北部山區及花東有零星短暫陣雨。

下周四，北北基宜有局部雨，午後恆春半島一帶及南台東有局部短暫陣雨。下周五，午後北北基宜花及台南以南有局部短暫陣雨。下周六，桃園以北及宜花有局部雨，午後苗栗以南山區有局部短暫陣雨。他說，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，潭美颱風進入南海的機率高。另外，今天至明天觀察菲律賓東方外海另外一個熱帶系統發展的趨勢，以及周日後潭美颱風和其彼此是否產生相互的影響。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。