聽新聞
0:00 / 0:00
雨彈升級！宜蘭山區持續大豪雨 北北基豪雨狂轟
東北季風影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
大豪雨：宜蘭縣山區，豪雨：基隆北海岸、台北市山區，大雨：台北市、新北市、宜蘭縣。
氣象署說，今、明兩天東北季風及潭美颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；東半部、基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區有局部短暫陣雨，尤其今天基隆北海岸及大台北山區、東北部山區、東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，明天東北部及東部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，中南部山區亦有零星短暫陣雨。今、明兩天各沿海及澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，並有4至6公尺左右浪高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言