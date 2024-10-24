潭美很遠為何可能致災性風雨？秋颱共伴效應多可怕 氣象署解惑

潭美颱風不侵襲台灣，且距離台灣遙遠，為什麼中央氣象署一再警示北北基宜花嚴防豪大雨？中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，雖然颱風較遠，沒有發布颱風警報，但還是會為台灣帶來相當顯著的影響，這就是秋天颱風的特性之一，東北季風和颱風外圍環流的交互作用。

氣象署說，入秋後東北季風開始南下，如果剛好台灣南方有颱風經過，此時東北季風帶來的涼空氣，會和颱風外圍環流帶上來的暖濕空氣，在台灣北方到東方海面附近交會，形成顯著雨帶；再加上迎風面地形的舉升作用，就容易在宜花、雙北地區產生大量且持續的降雨。

在潭美颱風外圍環流和東北季風的影響下，氣象署表示，昨晚起到明天清晨，迎風面會有相當大的雨勢，宜花地區尤其山區、雙北山區、北海岸的民眾，這段時間要嚴防豪大雨帶來的影響，注意坍方落石、低窪處淹水的風險，提高警覺。