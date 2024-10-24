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潭美+東北季風共伴效應發威 粉專：北、東部如同颱風天

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今明兩天宜蘭、基隆北海岸、台北東側、大台北山區、花蓮、台東有持續性的大雨；尤其宜蘭、花蓮有極高的機率出現致災性劇烈雨勢。本報資料照片
今明兩天宜蘭、基隆北海岸、台北東側、大台北山區、花蓮、台東有持續性的大雨；尤其宜蘭、花蓮有極高的機率出現致災性劇烈雨勢。本報資料照片

潭美颱風外圍環流及東北季風產生共伴效應影響，中央氣象署昨傍晚已啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。大豪雨地區：宜蘭縣。

「共伴效應，北、東部如同颱風天」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據歐洲模式未來4天雨區模擬，今天、明天期間，受東北季風、潭美外圍環流及雪山山脈、中央山脈地形阻擋影響，宜蘭、基隆北海岸、台北東側、大台北山區、花蓮、台東有持續性的大雨；尤其宜蘭、花蓮有極高的機率出現致災性劇烈雨勢，雨量上看700至900毫米，以上地區的民眾務必留意災害發生。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣各地今明兩天都會有強陣風，騎車、開車、走路注意安全。即便颱風沒有侵襲，但間接的影響還是有的，尤其對北、東部來說跟颱風天沒兩樣。󠀠

至於南部地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天至周日也有下雨訊號，主要原因是潭美位於南海，中高層水氣順著高空氣流飄上來而帶來一點降雨，雨勢不會太多，算是零星陣陣小飄雨，周日午後雷陣雨才會稍微明顯一點。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式未來4天雨區模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
歐洲模式未來4天雨區模擬。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

宜蘭 豪雨 颱風

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