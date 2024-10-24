大豪雨炸宜蘭 吳德榮：慎防致災雨 周日起「雙颱效應」潭美減速打轉

東北季風影響，中央氣象署發布豪雨特報，今天宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。大豪雨地區：宜蘭縣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨桃園以北及宜蘭有局部降雨、花東零星飄雨；今天潭美颱風外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部有大量降雨的機率；沿海有強風，應密切注意氣象署發布的特報；背風面的平地受中央山脈屏障、影響小，但山區仍有局部較大雨勢。

氣溫部分，吳德榮說，今天北部、東半部明顯轉涼，其他地區氣溫略降。北部18至24度、中部19至31度、南部20至32度、東部19至29度。

明天持續受潭美颱風外圍環流影響，吳德榮表示，北部山區、東半部仍有大量降雨的機率；應注意氣象署發布的特報；背風面的平地影響小，山區仍有局部較大雨勢；白天起氣溫明顯升。

吳德榮表示，周六潭美颱風漸行漸遠、東半部有明顯降雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，仍需注意較大雨勢；白天熱、早晚微涼。周日大氣不穩定，午後山區及中南部平地易有對流發展；白天微熱、早晚微涼。下周一至周三另一波東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，下周一下午起氣溫漸降，北台灣再轉涼。

吳德榮表示，中央氣象署潛勢預測圖顯示，第20號輕度颱風潭美明天凌晨2時中心已通過呂宋島、進入南海；周日至下周二在海南島東南方海面，移速減慢、開始打轉，不確定範圍明顯擴大，路徑又有很大的變化。原因是另1個颱風靠近，雙颱效應互相牽引所致。

他說，歐洲（ECMWF）模式系集模擬圖顯示，前5天系集平均路徑近似潛勢預測圖。5天後、各別模擬路徑則近乎麻花狀的分布，所以系集平均路徑有很大的不確定性，已不宜作為推論的依據，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。