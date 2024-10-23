35歲以後骨質會逐漸流失 醫師建議這麼養足骨本

為響應「世界骨鬆日」，彰化基督教醫療體系漢銘基督教醫院今天舉辦骨密度檢查及衛教活動，骨科主任邱冠瑋說，身體骨骼的骨質，大約在35歲之後就會逐漸流失，預防骨質疏鬆宜趁早養足骨本，包括增加鈣質攝取，其中又以牛奶是鈣質最主要的食物來源。

漢銘基督教醫院骨科主任邱冠瑋演講時表示，如果骨質流失過多，使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆症」。骨質一旦流失就很難再完全恢復，有效方法除增加鈣質攝取外，適當且持續的運動也可以防止骨質疏鬆、幫助睡眠、維持活力。

另外如果是經診斷罹患骨質疏鬆症的人，更必須要預防跌倒，以免發生骨折。他也強調，定期進行DXA骨密度檢測可以及早發現問題，並有效預防病情惡化。

今天還安排民眾穿上鐵衣來親身感受一下骨質疏鬆所帶來的生活不便和行動限制。漢銘基督教醫院長陳志輝指出，比較嚴重的骨質疏鬆患者，可考慮穿戴鐵衣（背架）或使用拐杖、助行器等輔助工具，而透過體驗讓民眾可以感受到骨質疏鬆所帶來的生活不便和行動限制，進而提高對預防骨鬆的重視。