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健保部分負擔調高上路1年 就醫次數不降反升
健保部分負擔新制去年七月上路，提高門、急診與藥費部分負擔，衛福部健保署昨公布成果，共挹注健保五十二點七億元，民眾門診一整年就醫費用平均增加二九九元。此外，慢性病患至基層診所就醫占比明顯增加，但門診平均每人就醫次數為十四點三次，也創下近四年多來新高。
健保署醫管組長劉林義表示，新制實施一年來，一般民眾門診就醫負擔較一一一年增加二九九元，較一○八年增加二三三元。以醫院層級分析，民眾於醫學中心與區域醫院門診就醫增加卅元、地區醫院增十七元，基層診所不變。一般民眾急診部分負擔增加一四九元、身心障礙者增九十三元、中低收入戶增六十八元。
健保署統計，部分負擔新制上路後，基層診所就醫件數占率於今年上半年為百分之七十點三九，較去年上半年增加百分之○點二二；慢性病患至基層診所就醫，今年上半年就醫件數占率為百分之四十三點四六，較去年上半年增加百分四點六一。
不過，健保署統計，部分負擔新制實施後，門診平均每人就醫次數為十四點三次，高於一一一年十二點七次及一○八年十三點四，創下近四年多來新高。急診平均每人就醫次數，也較一一一年增加○點一次。
至於中低收入及身心障礙者就醫，未因部分負擔新制上路受到影響，中低收入戶一一一年門診就醫次數為十二點七次，部分負擔新制上路後，上升至十三點次。身心障礙者一一一年門診就醫次數為廿二點五次，新制上路後，就醫次數上升至廿三點五次。
醫改會研發組副組長吳奎彥表示，增加醫療部分負擔目的為以價制量，降低就醫次數，但新制實施後，就醫次數不降反升，健保署應開會檢討，擬定相關政策，以降低就醫次數，否則部分負擔新制只增加民眾負擔。
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