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健康你我他／養大孩子上班去 垃圾尋寶開眼界

聯合報／ 探吉（中壢市）
在此呼籲社會大眾，希望有更多人投入做環保得健康這個有意義的行列。圖／探吉提供
在此呼籲社會大眾，希望有更多人投入做環保得健康這個有意義的行列。圖／探吉提供

我的工作生涯，可用「倒著生長」形容。婚後就一手拿筆寫作，一手操持家務，沒正式上過班；但在孩子長大就業，各有穩定收入後，我走出家庭「打卡」上班。

由於非家庭經濟主力，不必負擔任何支出，因此我想探出頭看看，多點社會歷練，於是選擇利益眾生的事，做環保回收得健康。

一進入職場，就得在垃圾堆裡尋寶，天天與成堆的垃圾為伍，難免不適應，初始頭皮發麻、壓力山大，足足花了一個半月的時間，不斷說服自己轉化心境，把上班的地方當成遊樂場吧。我戴上雙層手套，在眾多垃圾當中翻找，把紙類（紙箱、書籍、簿本）、紙杯、寶特瓶、玻璃瓶等可用物資加以分類。

話說：「妳的工作態度，決定妳的高度。」原本是鋪天蓋地而來的壓力，身歷其境後卻漸漸樂在其中，如今的狀態不敢說游刃有餘，卻信心十足；付出勞力、汗水做環保，當看見所有能回收的物品，都能各就各位，內心有滿滿的成就感。職場中竭盡所能，提升工作效率，與同事相處也開了眼界，期許能隨心且不負使命，運用最短時間，使工作更臻完善。

一首針對老年人的順口溜是這麼說的：「多聚餐，少窩家，走出去，樂開花；窩在家，成傻瓜，找朋友，聊八卦。」在此呼籲社會大眾，希望有更多人投入做環保得健康這個有意義的行列。

壓力 職場

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