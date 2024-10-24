47歲突OHCA 中西治療助他免換心截肢

一名47歲男子在家中發生心臟驟停（OHCA，到院前心肺功能停止）被送醫急診，診斷為心源性休克並有三支冠狀動脈病變，在接受冠狀動脈繞道手術及裝設體外葉克膜後，出現多器官功能不全，又緊急植入雙心室輔助裝置以防止心臟衰竭，兩周後男子出現肢體缺血，但他未接受心臟移植與肢體截肢，最後在中西醫結合治療下順利出院。如今他最長可站立20分鐘，壞疽的組織也自然脫落、並未感染。

三軍總醫院臨床藥學部中藥局組長廖培伶指出，男子過去並無相關病史，因在家裡發生OHCA後，被送至三總急診室，經手術後，出現多器官功能不全，因此醫師為其植入雙心室輔助裝置，並建議進行心臟移植。

不料，兩周後男子出現肢體缺血，右下肢的傷口有大量滲出，醫師建議肢體截肢手術以防感染，但他因對心臟移植、截肢的恐懼，及難以接受術後幻肢現象等生活品質降低及相關照護工作，加上虔誠的佛教信仰，讓他不願基於他人死亡維持個人生命，因此寧可保持身體的完整性，表示希望接受中西醫結合治療。

廖培伶說，在中醫介入治療初期，男子服用逾十種中藥材熬煮的湯劑，因其有效成分已在臨床上得到確認，不過重症患者所使用的劑量遠高於一般患者，在個別化的療程下煎煮逾三小時，高於一般病患約一小時的煎煮時程，所幸某些大量使用的藥材毒性也受長時間煎煮降低，且藥效未遭破壞。

不僅如此，廖培伶指出，醫師在男子的傷口使用中藥膏劑生肌玉紅膏，以促進傷口癒合與肌肉生長，經治療後，他的病況穩定，四肢壞疽也已改善，出院後在家中工作，在未接種疫苗的情況下確診新冠肺炎，竟服藥後轉陰性，康復後無任何併發症。

廖培伶指出，男子出院後仍定期回醫院接受中醫治療，目前不僅能站立20分鐘，壞疽的組織也已自然脫落，沒有發生感染。