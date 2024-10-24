全球首發現…肺癌轉移與抗藥性 成大團隊解謎

全球研究多年，確定人體內「介白素─6（IL6）」在癌症變異中具重要地位，也會造成癌症不同的發展結果。成大醫學院腫瘤醫學科名譽教授蘇五洲領軍的肺癌團隊獨步全球發現，IL6可調控細胞正常生理功能、免疫及腫瘤微環境等細胞激素，尤其肺癌患者癌細胞轉移與產生抗藥性與IL6上的醣化缺失有關。

這項研究成果，不僅是全球首次解開IL6分子如何調控下游訊息傳遞路徑選擇的謎題，未來透過不同醣化型研究，也許能找出抑制癌症生長及轉移、產生抗藥性等方法，為癌症治療開闢另一條嶄新道路。

癌症研究團隊歷經10年研究發現，肺癌患者癌細胞轉移與產生抗藥性，主要與細胞激素IL6上的醣化缺失有關，研究成果已發表在國際頂尖期刊「自然通訊（Nature Communications）」。

研究團隊成員之一的成大博士後研究員洪君樺表示，IL6是一種能調控細胞正常生理功能、免疫及腫瘤微環境的細胞激素，過去許多研究發現，IL6會活化多重下游的細胞內訊息路徑，關鍵在於IL6不同的醣化型；N醣化有缺失的IL6會活化SRC-YAP訊息路徑，促進癌細胞轉移。

洪君樺說，目前肺癌患者經檢測，只要表皮生長因子受體有突變，使用標靶藥物EGFR-TKI治療，效果都不錯，但一陣子後會出現抗藥性，經蒐集許多患者檢體研究發現，癌細胞經該藥物治療後，會分泌高濃度N醣化有缺失的IL6，顯現癌症轉移及抗藥性的強烈關聯。

洪君樺提到，研究過程最艱難的是蒐集IL6，肺癌患者中雖一半以上IL6指數會增高，但在人體的含量卻是微乎其微，以「皮克（公克的1兆分之1）」計算，能蒐集到儀器可偵測的數量是一條漫長的路，好在成大的國家級生醫光學影像核心平台，協助許多困難的影像分析。