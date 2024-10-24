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退休力／年紀漸長當心眼疾 葉黃素養眼又護眼

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導
除了年紀老化造成的眼睛傷害外，3C產品使用過量是導致現代人眼睛問題的主因。圖／123RF
除了年紀老化造成的眼睛傷害外，3C產品使用過量是導致現代人眼睛問題的主因。圖／123RF

眼睛是靈魂之窗得用一輩子，但隨著年紀愈長及3C用眼過度，中壯年後可能會出現青光眼、老花眼及白內障等問題，加上光傷害也會造成黃斑部病變，為了延緩眼疾發生，營養師賴怡帆建議，可以補充葉黃素加魚油的營養品，尤其葉黃素是眼睛黃斑部的營養素，可吸收有害藍光，又是超強抗氧化物預防慢性發炎。

光傷害 眼疾主因之一

除了年紀老化造成的眼睛傷害外，光傷害已是現代人眼睛問題的主因之一，包括陽光直射及3C產品產生的藍光。賴怡帆指出，有兩大疾病與此有關，一是白內障，雖然老化造成水晶體混濁，但藍光的傷害也加速水晶體老化，另一個眼疾就是黃斑部病變，由於中心視力受影響，看物品會不清楚或畫面扭曲，對生活影響很大。

加上中壯年後開始進入更年期階段，尤其女性在荷爾蒙分泌減少，乾眼症的症狀也會跟著變嚴重，而目前市面上最受歡迎的葉黃素、玉米黃素等營養補充品就成了民眾「養眼」的必需品之一。

葉黃素是熱門的護眼保健品，隨著年紀增長，常見眼睛問題，長輩可選擇補充葉黃素。記者陳正興／攝影
葉黃素是熱門的護眼保健品，隨著年紀增長，常見眼睛問題，長輩可選擇補充葉黃素。記者陳正興／攝影

葉黃素  得由飲食補充

賴怡帆指出，葉黃素是黃斑部的必要營養素，但身體無法自行合成，得由飲食上補充，例如深綠色蔬菜、胡蘿蔔、玉米、蛋黃等，由於葉黃素是脂溶性營養素，要跟油脂類的食物一起食用，若額外補充營養品也須要在飯後食用，才能讓葉黃素更容易吸收。

依據美國FDA的建議，一天只須要補充6毫克葉黄素，就能預防黃斑部病變，不過，賴怡帆表示，曾有調查認為，一個人一天靠飲食最多補充一到兩毫克葉黃素，因此，要吃到足量須要額外補充，而台灣衛福部的建議用量一天上限可以到30毫克。

目前葉黃素營養品會加上魚油，是因為魚油中的DHA也是眼睛所需要的脂肪酸，民眾可依個人需求選擇相對應產品，若是正在就學的學生族群因近距離用眼需求大，可選擇高劑量的葉黃素；而戶外工作者是光傷害的族群，也須要將葉黃素的劑量提高。

至於中壯年之後的銀髮族群該如何補充，賴怡帆建議，不要等到眼睛不舒服或乾澀時才使用，尤其女性50歲以上進入更年期階段，加上眼睛疾病可能陸續出現，就須要開始適時適量的補充葉黃素，以備退休後用眼的需求。

素食者 可選植物膠囊

由於長者素食人口高達兩成，如何選擇可食用的產品，目前有些產品會在包裝上標註全素、純素、奶素等，或是有素食認證標章。另外，民眾也可以檢視外包裝上的原料成分標示，以避免含有來自動物的成分。

賴怡帆解釋，用來製作膠囊的「明膠」是屬於動物性的，應選擇使用植物性膠囊，如纖維素膠囊的產品，葉黃素的成份來源多以金盞花萃取物為主，屬於植物性來源，至於DHA的成分，可選擇藻油DHA取代魚油DHA，而民眾服用這類產品，除了減緩眼睛疲勞感，也能讓眼睛看影像更明亮。

聯合報將於11月9日舉辦「2024退休力論壇暨博覽會」，現場也有擺設許多攤位，由專業營養師教導民眾保健食品怎麼吃？希望大家一起來養眼又護眼。

2024退休力論壇暨博覽會

日期：11月9日(六)上午10時至下午4時30分

地點：政大公企中心（北市金華街187號）

門票：888元

報名：02-8692-5588轉5616、2622

DHA 素食者 葉黃素

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