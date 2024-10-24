3C影響孩子腦部發展？ 文化部將研究

青少年「網路成癮」成社會議題。文化部長李遠昨赴立院進行業務報告，立委質詢時透露文化部準備跟國科會合作一個關於3C如何影響腦部發展的研究計畫，希望用科技跟文化證明，長期使用3C產品，可能會影響孩子的腦部發展。

「3C產品的盛行，讓兒少逐漸失去閱讀的習慣。」立委洪孟楷詢問李遠，是否贊成校園禁用手機。李遠表示，「校園應不應該禁用手機」應由教育部長回答。文化部的責任是持續開發閱讀、繪本或旅遊等選項，希望將孩子拉出3C產品的範圍。

李遠透露，文化部目前有一個研究計畫，希望用科技跟文化來證明使用3C產品可能對孩子腦部造成的改變，尤其對享用體驗藝術的影響，此一計畫將跟國科會爭取經費。

「手機螢幕外，孩子必須理解還有另一個更大的世界。」洪孟楷認為，此計畫將提供客觀數據讓家長去慎重選擇，讓手機和閱讀有實驗組對照比較，未來推動政策也會有客的數據。