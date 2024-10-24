潭美颱風共伴 今明小心豪大雨

東北季風及潭美颱風外圍環流產生共伴效應，中央氣象署資深預報員劉宇其表示，今天至周五清晨影響最為劇烈，迎風面大台北、東半部、恆春半島有豪大雨，尤其宜蘭山區三天總雨量，預計達到九百毫米，不排除達到單日超大豪雨等級降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區防積水。

這個月初，山陀兒颱風於減弱為熱帶性低氣壓並消散，但其外圍環流挾帶大量降雨，金山區、瑞芳區豪雨成災，金山區二天降雨達六百多毫米，三天雨勢更逾八百毫米；瑞芳二天降雨也有近九百毫米，外界質疑氣象署預測失準。

劉宇其坦言，受到極端氣候影響，局部小區域的短延時強降雨沒辦法即時告警，但只要多個縣市達到豪雨等級就會啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。

劉宇其表示，潭美颱風昨晚至今天通過呂宋島，並往西移動，其路徑雖不會影響台灣及附近海域，但其外圍環流寬廣，今天接近台灣上空並帶來暖溼空氣，搭配東北季風帶來的冷空氣，在台灣東方海面交會產生共伴效應。

今天清晨，大台北、東半部、恆春半島有局部大雨或豪雨，部分地區會出現豪大雨，降雨熱區包含宜蘭、基隆北海岸、雙北山區，雨勢逐漸強且慢慢移動到花東地區，周五清晨達到高峰。

三天總雨量預測，大台北山區四百至六百毫米，基隆市平地一百五十至二百五十毫米、「宜蘭縣平地四百至六百毫米，山區六百至九百毫米」、花蓮縣山區四百至七百毫米、台東縣山區三百至五百毫米。

強陣風部分，昨天傍晚蘭嶼測站已達十四級強陣風，恆春半島九級，台南以北沿海九至十一級陣風，氣象署已持續發布陸上強風特報，基隆北海岸、台東、恆春半島、離島地區有九至十一級強陣風，蘭嶼、恆春半島、苗栗沿海及澎湖局部可能出現十二級強路車風。浪高部分，普遍沿海地區浪高達三米，澎湖、恆春半島可能達到六米，海況惡劣。

劉宇其說明，上一次啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，是去年八月卡努颱風過後，受西南氣流影響而發布豪大雨特報；而上一次秋季啟動則是二○二一年十月的圓規颱風過後。