89萬人同搶 黃牛票喊價30萬元

天王周杰倫十二月要在大巨蛋開四場演唱會，昨午門票開賣搶翻，最高同時有八十九萬人湧入售票系統，爭奪近十五萬張票。為了因應周董帶來的流量巨浪，拓元售票執行長邱光宗透露，特地出動了一萬多台虛擬機器，但連五月天阿信都哀號沒搶到票。

昨天雖然是上班日，但不少粉絲為了搶票特地請假，甚至有網友包下整間網咖，找人幫搶，台北車站周邊三間連鎖網咖，不管是包廂還是開放區都一位難求，很多人都是半夜就去卡位。

周杰倫此次相隔七年回家鄉開唱，連日來引發粉絲熱議，還有熱心網友架設模仿售票網站供人練習手速，短短一天就超過七十萬人瀏覽，足見戰況之激烈。果真昨天中午一開賣，瞬間湧入八十九萬人，超越先前劉德華與張學友的八十四萬和八十萬，邱光宗表示：「我們用了有史以來最多的虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」

十五萬張票在五分鐘全部售光，連五月天阿信都哀號沒搶到，昨下午三點釋出未結清票券，一共三千張票再度吸引近八十萬人瘋搶，創該網站最高人數，搶中的機率僅百分之零點三。各界都在詢問可否加場，周杰倫所屬杰威爾音樂表示，確定不會再加。

也因奇貨可居，開賣前一度喊到一張票的代購費要六萬塊，更出現詐騙，就連周杰倫的媽媽葉惠美都被冒名。開賣後，原價六千八百八十元的票，有人開價一張十八萬元，更有人獅子大開口，喊價三十萬。