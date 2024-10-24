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周杰倫演唱會搶票…黃牛票之亂 李遠坦承是難題

聯合報／ 記者陳宛茜鍾維軒／台北報導
文化部長李遠。記者黃義書／攝影
文化部長李遠。記者黃義書／攝影

金曲歌王周杰倫演唱會，昨中午開賣，十五萬張票五分鐘內完售，之前代購價已喊到六萬。多位立委詢問文化部李遠周杰倫演唱會引發的黃牛票問題，李遠回應，「必須承認這個比較難」，但文化部會積極研議。

立委羅廷瑋昨天上午質詢時表示，周杰倫演唱會開賣將「發生慘況」，普羅大眾買不到的原因是「都不是人在買，而是機器在買」。根據官方票價，周杰倫演唱會一張票最貴六千八百元，但九月還沒公布場次等資訊，網路上就已經出現「代購價六萬二」的文字。

據了解，售票平台在昨中午開賣前，已先以防火牆鎖定一批使用機器人的帳號，後續相關紀錄將由文化部送刑事警察局偵辦。

立委陳菁徽則在中午搶票過後質詢，指助理搶票失敗，也在網路上看到學生分享教授發信是否要提早十分鐘下課搶票。但開賣前網路上已有黃牛兜售兩倍以上的票價。她質疑，現行法規檢舉黃牛要提供票券流水號，等於要買了黃牛票才能檢舉。而黃牛票的定義是「以超過票面金額或定價販售者」，代購代搶是否違法也衍生許多紛爭。她認為，文化部應發函示定義代購代買費超過多少比例可定義為黃牛票。

李遠先是幽默回應，周杰倫太紅導致他一直被質詢黃牛票問題，「我現在愈來愈討厭周杰倫」。他指出，黃牛的手法會根據環境的改變不斷演化，文創法內的黃牛法規也必須不斷修正，「我必須承認這個比較難」，但文化部會積極研議。

對於黃牛票問題，台北市長蔣萬安說，地方政府第一線警察局、文化局，甚至未來運動賽事體育局相關單位，一定依法加強查緝。

文化部表示，至九月，收受黃牛檢舉案共四千零廿一件，併計地方政府及警政單位自行調查之案件共四千三百卅件，屬文創法管轄並符合形式要件之加價轉售檢舉案共一千一百零五件檢舉案，總裁罰金額約五百卅萬元。

文化部將持續鼓勵熱門演唱會採用實名制及配套措施，並定期函請國內主辦單位及售票平台業者積極採取實名制，以降低熱門演唱會黃牛掃票情形，並參考國外經驗，搭配實施抽選制度等措施。

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