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美國麥當勞漢堡染大腸桿菌釀1死 台灣麥當勞聲明：原料不同

聯合報／ 記者顏伶如、陳睿中沈能元／綜合報導
美國匹茲堡一間麥當勞餐廳招牌。美國麥當勞的漢堡，近來發生遭大腸桿菌汙染導致食物中毒事件。（美聯社）
美國匹茲堡一間麥當勞餐廳招牌。美國麥當勞的漢堡，近來發生遭大腸桿菌汙染導致食物中毒事件。（美聯社）

美聯社廿二日報導，美國麥當勞的四盎司牛肉堡遭致命大腸桿菌汙染，造成至少十州、四十九人食物中毒，其中一人死亡，十人住院。美國疾病防治中心（ＣＤＣ）表示，死亡案例是科羅拉多州一名老年人，另一名兒童在感染後，引發腎臟嚴重併發症而住院。

針對這波食物中毒事件，國農業部、食品及藥物管理局（ＦＤＡ）及各州衛生機關已展開調查。美國ＣＤＣ表示，所有出現症狀的民眾在接受衛生機關人員訪談時均表示，在麥當勞用餐後身體不適，絕大多數食用四盎司牛肉堡。初步調查顯示，牛肉堡裡切成薄片的洋蔥恐遭汙染，農業部則調查牛肉堡使用的牛絞肉。

美國麥當勞主管廿二日發表聲明，初步了解某些身體不適案例與單一供應商提供的洋蔥有關，現已停止供應切片洋蔥，且在發生食物中毒案例的幾州，暫時將四盎司牛肉堡從菜單移除。

對此，台灣麥當勞昨緊急發表聲明，「台灣的食材來源和美國不同，確認原料均符合相關標準，敬請顧客安心食用。」台灣四盎司牛肉堡所使用的切絲洋蔥，原料係由紐西蘭進口，牛肉餅原料則來自巴拉圭及紐澳，來源皆與美國不同，根據供應商自主檢驗報告，確認原料均符合相關標準。

衛福部食藥署副署長林金富表示，將請台灣麥當勞所轄的台北市衛生局派員實地了解食材來源，要求業者嚴格把關食安，不希望國內發生一樣的食安事情。

林金富說，美國死亡個案為感染大腸桿菌所致，老人、幼童、免疫力低下等高風險族群一旦感染到腸道出血型的大腸桿菌型別，確實致死風險較高。為此，各縣市衛生局執行食安檢測時，常檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群。

疾管署提醒，腸道出血性大腸桿菌感染症的初期表現為水瀉、腹痛，病情惡化後會出現嚴重腹瀉及血便，嚴重時恐造成死亡。感染途徑為接觸到被感染的動物、食入受汙染食物及飲水，或與患者直接接觸，潛伏期約二至八天。

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