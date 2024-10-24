水域活動產業亂象多…非法潛水教練 害她險喪命

去年去東北角參加潛水課程的小蕙險些溺斃，至今談起此事仍心有餘悸，她表示，業者多數不會主動出示合法營業等文件，整個產業參差不齊，讓消費者難以辨別，就怕有更多人受害。

小蕙（化名）說，事發時她向「教練」多次求救，對方卻未發現，她事後被送醫緊急搶救才撿回一命。她後來發現潛店提供的教練不具有合法執照，而是業者的「朋友」來幫忙帶客，投保名目也與活動不符，很離譜。

小蕙表示，目前市面上提供很多水域活動課程，民眾以為較知名的業者就有保障，但其中仍充斥許多非法教練，業者也不太會主動出示合法營業等文件，產業參差不齊，消費者難以辨別。

消保處消保官梁明圳建議，參加活動前先上網了解合約內容、要求業者出具責任保險；依據交通部觀光署規定的「水域遊憩活動管理辦法」，從事自由潛水者應有熟悉潛水區域，且具有國內或國外潛水機構發給的潛水能力證明人員陪同。消費者參加業者舉辦的自由潛水活動如浮潛，必須擁有國內外機構發給的自潛能力證明的教練陪伴，消費者可要求業者出具教練的自潛能力合格證明。

消保處訪查各處水域活動時，發現不少業者會要求消費者簽「若發生意外後果自負」的切結書規避責任。梁明圳表示，消保法第十條之一規範「企業經營者對消費者或第三人之損害賠償責任，不得預先約定限制或免除」，此類「後果自負」切結書並不具法律效力。

此外，業者網站上的廣告與行程內容都是契約一部分，業者做不到即屬違約。梁明圳建議消費者，將業者在網站上的資料存檔，即使這些內容沒有白紙黑字的簽約，但只要曾登在業者網站即屬契約的一部分，消費者可以據此申訴求償。