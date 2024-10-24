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水域活動管理…地方頻叫苦 促中央全權統籌

聯合報／ 記者周湘芸王勇超潘奕言尤聰光游明煌李定宇／台北報導

水域活動意外頻傳，現行規定水域遊憩活動若位於風景特定區、國家公園為該特定管理機關管理，其餘則由地方政府依規管理，但面對大範圍水域及各種新興活動，地方叫苦「沒人沒錢，還有不少灰色地帶」。

台東縣海岸線長達一百七十六公里，就有超過五個水域管理機關，台東縣政府交通及觀光發展處表示，若由縣府直接管理水域，財政和人力是一大問題，建議由中央規畫統籌，並全權投入資源。

此外，近年立槳只在特定畫設水域有管理規範和罰則，東海岸國家風景區管理處表示，即便民眾在轄管水域內玩立槳，但水會流動，若漂至其他單位轄管水域，就形成灰色地帶。而且立槳活動只規範業者，對個人無法可罰，除了港區和管制航道，無動力的立槳板幾乎都可下水，造成管理單位困擾。

基隆市府產發處副處長蔡馥嚀表示，長期以來水域活動規範公告都各設各的，民眾也搞不清楚「誰在管」。水域活動項目愈來愈多，但很多限制及規範仍不明，比如立槳下水點、可玩範圍不明確。各管理機關未來對相關活動的範圍、管理、限制有必要統整。

澎湖曾被「寂寞星球雜誌」評為全球非去不可的十大祕密島嶼。澎湖縣府表示，當地水域由內政部國家公園署及澎湖國家風景區管理處分別管理。澎管處表示，水域包括海水、沙灘、陸地，陸地部分仍需與澎湖縣府協調。澎縣府旅遊處則指出，澎湖有許多小海灘或水陸交界，管理上可能有模糊地帶。

但新北市觀旅局說，水域遊憩活動管理機關管轄依屬地主義，因此管轄區分明確無灰色地帶，且由各水域遊憩活動主管機關依據「水域遊憩活動管理辦法」管理，所以也沒有所謂不同法源依據。

澎湖縣 立槳

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