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新聞眼／政策慢半拍 水域活動悲劇恐不斷上演

聯合報／ 本報記者周湘芸
日籍潛水客2019年在墾丁潛水時失聯，被救起後仍送醫不治。記者潘欣中／翻攝
日籍潛水客2019年在墾丁潛水時失聯，被救起後仍送醫不治。記者潘欣中／翻攝

疫後觀光旅遊業復甦，多元化的水域活動蔚為風潮，然而在新興活動快速崛起之際，帶來的風險也隨之提升。每逢暑假玩水旺季，民眾溺斃意外時有所聞，法規無法與時俱進、也不見稽查力道，讓非法業者持續遊走灰色地帶，政府的慢半拍，民眾休閒遊憩的安全還得「靠運氣」。

台灣是海島型國家，水域活動發展興盛，不僅國人喜愛，也有不少國外觀光客慕名而來。一名日籍遊客二○一九年帶著家人到墾丁潛水，因耳膜破裂喪失平衡感失聯，被救起後仍送醫不治。事後發現，潛店招攬旅客潛水當天，水中能見度僅兩至三公尺，且事前明明發現旅客有耳壓平衡困難的症狀，下水後又未留意導致憾事。

中央不積極、地方缺專業管理、業者無法自律，導致水域活動成三不管地帶，隨著非法業者日益猖獗，不僅連國人最基本安全都無法保障，恐也會對國際觀光客招攬蒙上陰影。

水域活動涉及範圍廣泛，中央將管理權責下放地方，地方政府基於環保、民意等角度各有考量，最終導致一國多制。疫情解封已逾一年，民眾從事水域活動發生憾事時有所聞，卻未見政府重視及管理決心，各單位互踢皮球、視為單一個案，若繼續視而不見，恐會有更多類似「個案」發生，悲劇不斷上演。

疫情 觀光客

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