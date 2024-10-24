政府不查緝 助長非法水域遊憩經營

新興水域活動遍地開花，有業者指出，合法業者須有營業登記、保險、開發票及實體店面等，均墊高營運成本，但政府不輔導也不查緝非法業者，等同變相處罰合法業者，更助長非法經營。

台灣自由潛水發展協會秘書長吳秉宥表示，過去水域活動多是由旅行業者包團，近年不少人自行考取證照，衍生「無招牌生意」，讓水域活動走向灰色地帶。例如現行規範帶客從事水域活動，以每名教練帶四人為限，但許多人以潛伴、團練等名義帶客，另有美人魚、商業攝影等活動態樣，都是現行法規難以界定。

此外，觀光署雖列合法業者名單，實際上由單一教練兼職的「無招牌生意」數量早已超越合法業者，臉書、社團非法攬客也難以取締。現況不輔導也不查緝，消費者難辨別，市面上也沒有針對這類活動的保險產品，出意外就容易有糾紛。

開放水域聯盟成員、「像一條魚LikeAFish」品牌創辦人張景泓認為，許多業者會試圖引進國外新的水域活動，當新的活動受民眾喜愛，就會有更多業者想搶商機，其中可能參雜一些不熟悉也不具資格的教練。

「寶島野孩子」創辦人、立槳乙級教練吳宏偉表示，現行法規對合法業者要求愈來愈高，包括要有營業登記、投保特定保險、開發票及實體店面等，都讓業者成本增加，而民眾則是「哪裡便宜哪裡去」，墊高成本就等同變相處罰合法業者，更助長經營者轉往非法。

他指出，由於水域活動為開放場域，要逐一查緝非法業者是難上加難，政府應該鼓勵合法業者，像是有營業登記、保險、教練證照，就給予補貼。

觀光署表示，水域遊憩活動管理辦法採活動、器具、人員（證照）及經營業分開管理原則，帶客從事水域活動而有營利性質者，應投保責任保險，觀光署除加強安全教育宣導及查緝非法業者外，也請各管理機關定期回報稽查情形。