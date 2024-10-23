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AI管考、補助地方 環境部拚3年妥善處理裸露垃圾

中央社／ 台北23日電
環境部預計透過導入AI治理手段，期盼3年內達成裸露垃圾妥善處理。圖／聯合報系資料照片
環境部預計透過導入AI治理手段，期盼3年內達成裸露垃圾妥善處理。圖／聯合報系資料照片

台灣目前仍有48場裸露堆置垃圾掩埋場、約73.2萬噸，環境部明天將至行政院會報告處理方案，預計透過導入AI治理手段，管考地方執行進度，同時補助地方辦理裸露垃圾妥善覆土，以及強化掩埋場防災監控設施等措施，期盼3年內達成裸露垃圾妥善處理。

根據環境部日前統計，截至今年6月底，台灣裸露堆置垃圾掩埋場場數及堆置量逐步下降，暫置量由去年的84萬噸、共53場，下降為73.2萬噸、計48場。

行政院會明天將討論、通過環境部報告的「全台垃圾處理和SRF全面體檢、加嚴標準」。政院人士指出，環境部將提報「解決全台垃圾堆置問題精進策略」，預期透過與地方的緊密合作，提出分年處理目標並定期召開進度追蹤會議，協助導入AI治理手段管考地方執行進度。

政院人士說，環境部同時也會補助地方辦理裸露垃圾妥善覆土，以及強化掩埋場防災監控設施等措施，盼於3年內達成裸露垃圾妥善處理目標。

此外，衛生福利部明天將在行政院會報告「食安心－卓越深耕管理計畫」，政院人士表示，衛福部將報告有關運用AI科技精進食安的管理政策，包含運用AI技術以強化台灣食安事件的風險管理預警、智慧監測國際警訊及輸入食品源頭管理，以及智慧食品廣告管理系統等各項機制，完善食品安全防護網。

環境部 衛福部 食品安全 食安

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