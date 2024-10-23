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潭美颱風共伴效應！這日影響最劇烈 宜蘭3天雨量達900毫米

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重影響，中央氣象署資深預報員劉宇其表示，宜蘭山區在未來3天總雨量，預計達到900毫米。示意圖。聯合報系資料照
明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重影響，中央氣象署資深預報員劉宇其表示，宜蘭山區在未來3天總雨量，預計達到900毫米。示意圖。聯合報系資料照

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重影響，中央氣象署資深預報員劉宇其表示，明天至周五清晨影響最為劇烈，大台北、東半部、恆春半島有豪大雨，而今晚至明天清晨降雨熱區為宜蘭、基隆北海岸、雙北山區，尤其宜蘭山區在未來3天總雨量，預計達到900毫米，不排除達到單日超大豪雨等級降雨。

根據最新預測，台北市山區達到200至340毫米、新北市山區達150至300毫米、宜蘭縣平地達200至340毫米，山區300至490毫米、花蓮縣山區200至340毫米。

而未來3天（周三至周五）總雨量預測，大台北山區400至600毫米，基隆市平地150至250毫米、「宜蘭縣平地400至600毫米，山區600至900毫米」、花蓮縣山區400至700毫米、台東縣山區300至500毫米。

強陣風部分，今天傍晚蘭嶼測站已達14級強陣風，恆春半島9成，台南以北沿海九9至11級陣風，氣象署已持續發布陸上強風特報，針對基隆北海岸、台東、恆春半島、離島地區有9至11級強陣風，蘭嶼、恆春半島、苗栗沿海及澎湖局部可能出現12級強震風。浪高部分，普遍沿海地區浪高達3米，澎湖、恆春半島可能達到6米，海況惡劣。

針對本次啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，劉宇其說明，上一次召開是去年8月卡努颱風過後，受西南氣流影響而發布豪大雨特報；而上一次秋季啟動則是2021年10月的圓規颱風過後；另外，2021中7月也曾因西南氣流帶來豪大雨而單開較大規模或較劇烈豪雨作業。

今年10月，山陀兒颱風於4日減弱為熱帶性低氣壓並消散，但其外圍環流挾帶大量降雨，讓金山區、瑞芳區豪雨成災，金山區3至4日2天降雨達614毫米，3天雨勢更逾800毫米；瑞芳2至4日降雨也有899毫米，也讓外界質疑氣象署預測失準。

劉宇其坦言，受到極端氣候影響，局部小區域的短延時強降雨沒辦法即時告警，但只要多個縣市達到豪雨等級就會啟動這樣的豪雨作業。

劉宇其表示，潭美颱風今晚至明天過呂宋島，明晚過南海並往西移動，其路徑雖不會影響台灣及附近海域，但其外圍環流寬廣，明天接進台灣上空並帶來暖溼空氣，搭配東北季風帶來的冷空氣，在台灣東方海面交會產生共伴效應。

劉宇其指出，今晚至明天清晨，大台北、東半部、恆春半島有局部大雨或豪雨，部分地區會出現豪大雨；今晚至明天清晨降雨熱區包含宜蘭、基隆北海岸、雙北山區，雨勢逐漸強且慢慢移動到花東地區，「明天至周五清晨降雨最劇烈」，並在周五清晨達到高峰，白天雨勢開始趨緩，但因環境偏東風，仍有水氣，東半部易有局部性大雨或豪雨。

圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供
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圖／中央氣象署提供

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