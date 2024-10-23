菲律賓鳳梨不排除台灣產季銷售 農業部：應該無法

近期有主力通路在北區門市開賣削皮去心透明桶裝菲律賓鳳梨，幾乎售罄，不排除未來與台灣鳳梨產季同時銷售。農業部今天表示，其進口有特定時間，應無法與台灣鳳梨同步銷售。

上周有消費者發現，與台灣鳳梨在國際市場上有競爭關係的菲律賓鳳梨，以台灣鳳梨沒有的方式，削皮去心後裝在透明罐上架銷售，保鮮期有4天，才第2天架上僅剩1桶，買氣旺。

通路業者家樂福說，在台分切包裝，北區約200家超市銷售，每天約120桶；18日開賣，幾乎每天銷售一空；有可能未來在台灣鳳梨產季同步銷售。

農業部次長胡忠一告訴中央社記者，菲律賓鳳梨全年生產，台灣金鑽鳳梨產季集中在2月到6月，菲國鳳梨應該無法在這時登上台灣市場。

客觀條件有二，他說，首先，進口鳳梨有特定時間，從8月到隔年2月，關稅配額為8800公噸；其次，菲律賓鳳梨進口量已從過去的每年5000多公噸，降為目前的1000多公噸。

農業部農糧署副署長姚志旺補充，走關稅配額之外進口，成本會加大，實務上不太可行。

至於近年進口量減少，他說，有幾個因素，首先是口感確實與金鑽鳳梨有差，金鑽鳳梨纖維較細、香氣有層次，且心也能吃，真的比較受消費者喜愛，所以菲律賓鳳梨輸台，一直都是在金鑽鳳梨產期結束後。

其次，後來金鑽鳳梨到9月還能少量產出，加上台灣鳳梨品種增多，牛奶鳳梨接著上市，也壓縮了菲律賓鳳梨的進口量。