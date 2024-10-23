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強風致揚塵 彰雲嘉南24日空氣品質亮紅燈

中央社／ 台北23日電

環境部今天表示，明天受到颱風環流及東北季風影響，彰化至雲嘉南沿海因風速較強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度，局部地區空氣品質可能達「紅色警示」等級。

颱風潭美及東北季風影響，今天迎風面北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、東北部及大台北山區已出現持續性降雨，累積雨量也逐漸上升。

北部、東半部雨勢顯著，對空污有洗除效果，但根據環境部空氣品質監測網，今天截至晚間6時，高屏地區仍有4測站空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為臭氧8小時；雲嘉南地區多處為橘色提醒等級，主要污染物為懸浮微粒。

環境部表示，明天東北季風影響及颱風外圍環流影響，南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；彰化至雲嘉南沿海因風速較強，易引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

預估明天雲嘉南、高屏空氣品質為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區可能達紅色警示等級；北部、中部及馬祖、金門為「普通」等級，竹苗、宜花東為良好等級。

環境部說，25日、26日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散稍轉差，污染物稍易累積；27日至29日環境風場為東北風，中南部污染物易累積。

東北季風 環境部 空氣品質

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