柴賽銀獎得主 曾宇謙獨奏會12月與琴共舞

柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主、小提琴家曾宇謙公布近期演出計畫，除將與國立台灣交響樂團巡演歐洲，12月也將舉行獨奏會，以整場跟舞蹈有關的音樂和小提琴共舞。

曾宇謙透過牛耳藝術發布新聞稿表示，一個音樂家的生活就是在學習新的作品同時還要不斷精進，雕琢以前演奏過的曲子，希望讓每一次演出能比以前再好一點點，在不斷積累過程中找出自己想要的聲音。

曾宇謙說，他曾向音樂前輩請教詮釋樂曲的秘訣，對方跟他說，「演奏過100次以後，你就會找到答案。」

根據牛耳藝術發布的新聞資料，繼去年國台交與曾宇謙攜手日本巡演後，今年曾宇謙再度受邀請加入國台交「聽見台灣」歐洲巡演。

這次歐巡，曾宇謙將擔綱貝多芬「Ｄ大調小提琴協奏曲」獨奏，也將擔綱韋瓦第「四季」小提琴協奏曲領奏暨獨奏，在維也納音樂協會之友大樓「布拉姆斯廳」演出。

歐巡結束之後，曾宇謙將返台舉行小提琴獨奏會，為樂迷帶來一系列以「舞」為題的經典小提琴名曲，包括維塔利的「夏康舞曲」、法朗克為好友譜寫的結婚禮物「A大調小提琴奏鳴曲」、柴可夫斯基「憂傷圓舞曲」、巴齊尼「妖精之舞」以及薩拉沙泰改編自歌劇的「卡門」幻想曲。

曾宇謙與國台交歐洲巡演行前音樂會將於10月26日在高雄衛武營，10月27日在苗北藝文中心演藝廳。獨奏會12月16日在台北國家音樂廳演出。