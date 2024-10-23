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姑母肺癌病逝…她吸菸30多年做斷層掃描 找到肺腺癌病灶

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供

基隆市詹姓女子有30年菸齡，上次健檢是3年多前。由於有親人罹患肺癌近期病逝，加上她將去冰島旅遊，就醫諮詢。醫師建議做「肺部低劑量電腦斷層掃描」，左上肺葉發現3乘3公分病灶，切片確定為肺腺癌，還好無淋巴結轉移，術後照計畫出遊。

衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，53歲的詹小姐是餐飲業外場服務員，已吸菸30多年，自覺身體並無不適。先前與親友敘舊，得知遠房姑媽因肺癌病逝，想到已3年多未做健檢，又有冰島旅遊計畫，決定就醫諮詢。

陳豪襄表示，依詹小姐的身體狀況及家族史，他建議接受肺部低劑量電腦斷層掃描（Low-dose Computed Tomography, LDCT），因為衛福部國民健康署有補助，輻射量也低，詹小姐同意安排檢查。斷層掃描發現左上肺葉有1片約莫3乘3公分，質地不均勻，形如海星的病灶，懷疑為惡性腫瘤

詹小姐立即住院進行電腦斷層導引切片檢查，確定為肺腺癌。術前檢查確認無遠端轉移，接受胸腔鏡輔助左上肺葉切除術與淋巴結廓清，4天後出院。病理報告顯示無淋巴結轉移，為肺腺癌第1期。腫瘤組織同時驗出癌細胞有L858R突變，追蹤期建議口服標靶藥物輔助治療。

陳豪襄說，詹小姐出院後，每日依照醫師建議，散步或快走5至10公里，2個月後已恢復如常，並按照原定規畫，與家人前往冰島旅遊。

陳豪襄醫師表示，科技日新月異，肺癌治療方式在近20年間有相當大的進展，從化學治療、放射治療，到標靶治療和免疫療法都是選項。分子生物等級的治療，需依據腫瘤組織基因型態表現而定，並非每名患者都能獲益。

陳豪襄說，預防勝於治療，呼籲民眾固定接受身體檢查。早期肺癌症狀並不明顯，可能只有咳嗽、多痰與莫名的疲勞感。國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，就是相當好的早期診斷與篩檢工具。

肺部低劑量電腦斷層掃描輻射暴露量相對較低，檢查前不需空腹等待，過程僅需5分鐘即可完整掃描肺野。具肺癌家族史（父母、子女、兄弟姊妹）或重度吸菸的50至74歲男性、45至74歲女性均符合篩檢資格。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄（左）說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具；右為部基院長林三齊。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄（左）說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具；右為部基院長林三齊。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供
衛生福利部基隆醫院胸腔外科醫師陳豪襄說，早期肺癌症狀並不明顯，國健署近年推行肺部低劑量電腦斷層掃描，是相當好的早期診斷與篩檢工具。圖／部基提供

肺癌 腫瘤 醫師

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