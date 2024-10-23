潭美颱風不發警報 北市府示警路徑類似3年前圓規颱風頻傳災情

因應潭美颱風影響，中央氣象署今日啟動劇烈豪雨作業，下午4時與各縣市召開視訊會議，強調潭美颱風雖不發布警報，但受東北季風及颱風外圍環流影響，23日入夜至24日降雨開始明顯增強。北市府表示，台北市山區陣風可達10級，市區陣風可達8級，另23日至24日陽明山山區雨勢可達豪雨等級、市區可達大雨等級。

台北市災害防救辦公室指出，潭美颱風預測路徑與110年圓規颱風路徑及影響程度相近，當時圓規颱風影響台灣期間雖未發布警報，仍接獲41件災情，包括土石崩塌3件、淹水1件、路樹倒塌37件。綜整分析其致災原因仍以風力及雨量影響最大，尤其是風力影響台北市期間較長。

鑑於潭美颱風對北市可能造成的影響，台北市災害防救辦公室已通報各局處落實相關整備措施，一、公園處、大地處等相關防救災單位及早因應準備，加強巡查並預置搶救機具。二、上游水庫接近滿水位狀態，且23、24日為大潮期間，水利處應及早評估疏散門關閉作業，以利相關單位啟動因應作為。

三、因應陽明山區雨量可達豪雨等級，若因豪雨造成道路中斷，交通局應適時發布CMS宣導改道訊息。四、觀傳局及媒體事務組加強宣導民眾將居家窗臺、陽臺 放置之物品、植栽等裝飾物加固或移除，避免因強風吹落，造成民眾受傷。五、都發局建管處 、工務局新工處及勞檢處應要求各建築與施工工地廠商，針對圍籬、帆布、廣告招牌及其他設施加強穩固。

六、捷運公司針對捷運地面段及高架段軌道部分，加強周遭掉落物巡檢工作。七、民政局、工務局（大地處）及各區公所，針對土石流潛勢溪流、老舊聚落及列管邊坡敏感區等易致災地區加強巡檢整備工作並盤點土石流潛勢區、老舊聚落及列管邊坡之清冊。