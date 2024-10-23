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台灣低軌衛星773站點 今年底前完成布建

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部次長林宜敬今（23）日率隊實地視察台東縣災害應變中心衛星通訊應用情況，並與台東縣消防局就災防應變的多元通訊應用進行交流，中央地方攜手共同強化我國通訊韌性。記者馬瑞璿／攝影
數發部次長林宜敬今（23）日率隊實地視察台東縣災害應變中心衛星通訊應用情況，並與台東縣消防局就災防應變的多元通訊應用進行交流，中央地方攜手共同強化我國通訊韌性。記者馬瑞璿／攝影

為提升台灣通訊韌性，數發部自掛牌以來，積極建置低軌衛星站點，預計今年底之前，可完成773個非同步衛星設備站點，台灣的中軌衛星、低軌衛星系統布建上分別與SES、OneWeb合作，OneWeb訊號有機會在今年24小時覆蓋全台。

為提升我國面對災害的緊急應變能力，數發部積極推動應用非同步軌道衛星與高空通訊平台等新興通訊網路測試計畫，以概念性方式驗測多元異質應變網路。

數發部次長林宜敬今（23）日率隊實地視察台東縣災害應變中心衛星通訊應用情況，並與台東縣消防局就災防應變的多元通訊應用進行交流，中央地方攜手共同強化我國通訊韌性。

數發部表示，當重大天災等緊急狀況發生時，平時所使用的市內電話、行動電話及上網服務都可能中斷受損，緊急通訊手段已成救災關鍵。花東地區長期受地震與颱風影響，建立更多元的緊急通訊方案是救災整備的重點工作之一。

在0403花蓮大地震，數發部為協助救災單位建立緊急通訊，曾出動應變網路行動車及低軌道衛星設備前往災區，並在救災單位應變通訊量能足夠下，開放部分網路資源供災民使用；山陀兒颱風時期，數發部除積極整備衛星通訊設備外，也應高雄、屏東及花蓮縣政府請求，緊急調用6套衛星通訊設備供其指揮體系使用。

數發部表示，期望透過導入多元通訊技術，讓救災人員在艱困的環境當中，也能維持基本通訊，以利政府指揮體系即時掌控災情及調度救災資源，有效確保災區民眾生命財產安全。數發部將持續因應新興通訊科技演進及外在環境變化，推動數位基礎設施的強化與創新，讓各項新興通訊技術能在更多緊急應變場景中發揮最大效能。

網路 花蓮縣政府 衛星通訊

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