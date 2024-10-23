高鐵南延屏東「左營案困難重重」 鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君表示，左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系統不穩定、出現道岔異常等2大問題，而高雄案採潛盾工法可降低對當地交通、市區景觀等影響，且高鐵隧道已有預留空間，另也強調高雄站的天棚與綠園道大多也不受影響，預計下月到地方說明與溝通，年底定案。

交通部長陳世凱、鐵道局長楊正君今赴立法院交通委員會進行專案報告並備執行，針對高鐵南延屏東案，鐵道局表示，左營方案高屏二快路廊涉及屏東線股道與基地進出廠線過軌技術問題，將持續就各種可能方案（含高雄方案）進行審慎評估及聽取各方意見。

楊正君會後接受聯訪時說明，左營案遇到2大問題，導致軌道結構有很大改變，高鐵若從左營車站月台出來，倘若要跟高屏二快路廊共構，受到地形跟結構限制，無法做立體的穿越。

楊正君說，經洽詢日本原廠技術，這在系統上會是重大的弱點，未來系統不穩定、出現道岔異常，且現有路線長度不足以鋪設足夠安全進出基地的轉換空間，目前該方案遭遇到最大的問題。

高雄案部分，則是符合原來系統的設計，就是從左營車站延伸，就像高鐵台北車站延伸到南港，施工過程不會影響到營運中的路線跟月台、基地進出，系統上不會有特別的障礙。

針對外界關注若採用高雄案，是否會造成如當年鐵路地下化，對高雄市區造成交通環境、市容商圈的影響，楊正君表示，鐵路地下化已有很大的不同，採取潛盾工法，市區做捷運工程很常用此工法，對高雄市區的影響有相當幅度的減輕。

楊正君強調，高雄車站正在施工的天棚跟轉運站，不會因為高鐵進駐就要拆除，經評估，大部分不會受到影響，因為綠園道的路段寬度50公尺，從總站出來會有個明挖段，跟潛盾銜接，因此會把影響縮減到最小的範圍。

楊正君說，高雄車站當年在興建捷運，從地下第4層通過，已預留高鐵在捷運通過路段的月台相關空間，轉運站在未來施工會因為交維做些改道，這是沒辦法的事，但強調高雄車站的天棚與轉運站，不會因為高鐵進去而拆除跟改建。

楊正君指出，目前規畫在下個月到高雄聽取民代及地方意見，並說明高雄方案的施工評估規畫方案，最後採用哪個方案，會在年底決定。