台灣原生麝香貓現蹤藤枝中海拔 亟待國土劃設保育

生多所今天發布，位於高雄的藤枝研究中心早年沒有台灣原生麝香貓出現紀錄，但在中海拔103年起10年間全年現蹤，棲息海拔向上，籲國土劃設及早完成，減少其棲地開發以利保育。

農業部生物多樣性研究所舉辦「迷霧森林的神秘精靈-麝香貓」記者會，發布生多所位於高雄的藤枝研究中心中海拔地區，累計10年有台灣原生麝香貓現蹤。

生多所助理研究員蔡繼鋒指出，台灣原生麝香貓為東方亞種，為珍貴稀有的二級保育類野生動物，生性害羞，人類不太可能會見到牠；藤枝研究中心海拔介於1100到2635公尺，大部分是針闊葉混合天然林，有完整的霧林帶生態環境，民國100年起，在不同海拔常設監測儀器92台，累計了超過30萬個工作小時影像紀錄。

他說，103年起首度監測到台灣原生麝香貓蹤影，海拔在1600公尺以上，活動時間都在夜間；又將103年起的10年間每月現蹤資料取平均值觀察，發現海拔1500到1800公尺間全年都可見其蹤影，包含拍攝到獵食老鼠、排便後做標記行為等紀錄。

蔡繼鋒進一步說，對照早年沒有出現紀錄，以及僅偶有路殺個體出現在1100公尺以下，上述紀錄顯示牠們已建立族群，且往中高海拔遷移，到遠離人類聚落的地區，這種現象也出現在玉山國家公園的高海拔地區；呼籲國土計畫法儘早完成國土劃設，減少棲地開發，以利保育。

就全台來說，蔡繼鋒指出，合計常設及保護區，共設置200台監測儀器（不含藤枝設置的儀器數），104到111年間，台灣原生麝香貓在北部、中部不分海拔都記錄到，南部有減少趨勢，東部人煙較少則增加；整體而言，海拔1000到2000公尺都在減少，因為人為開發往上進展。

關於人類對麝香貓的利用，蔡繼鋒說，麝香貓是一種俗稱，原生在亞洲南部，但被引入東非，殺取腺體作為香水定味劑使用。

其次，所謂的麝香貓咖啡是位在印尼的靈貓科下的椰子貓屬，吃植物的果實，但被人類強制餵食單一的咖啡豆而來，很不人道，呼籲不要對野生動物這麼做；同時也和台灣原生麝香貓不同，台灣的是靈貓科下的小靈貓屬，不吃咖啡，雜食性，吃齧齒類、昆蟲和蚯蚓為主。