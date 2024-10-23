第17屆台積電書篆大賞「墨·在紙上」 鼓勵學子觀察並體驗紙墨間的日常科學

造紙技術是加速文化、資訊傳播的重要發明，它對於世界文明的發展影響深遠。積極培育書法與篆刻人才、推廣漢字藝術教育的台積電文教基金會，協力北中南校園推動「台積電青年書法暨篆刻大賞」，今年以「墨．在紙上」為引，邀請中小學師生發揮人文及科學精神，親手實作並觀察墨色在不同紙材上的視覺表現，也在親筆書寫中展現個人的文字創意。本屆系列活動將包含實作體驗、校園工作坊、競賽、創意教案徵選及成果大展等精彩內容，四組競賽、中小學教師的創意教案至11月22日截止報名。

數千年來，古今中外的職人本著對於使用功能及美感的追求，衍伸出成千上萬種纖維配方與製程上的變化並持續演進；現今更有研究者以科學解讀古法，復刻多款古籍中所記載的名紙。台積電文教基金會執行長許峻郎表示，本屆由「紙」出發，將透過一系列活動，包含造紙體驗活動、手工紙書寫工作坊等規劃，讓青年學子與喜愛書篆藝術的民眾了解製紙的技術以及墨液在不同紙材上顯現的視覺效果，藉此認識獨特的台灣手工紙文化，也拉近科技時代下青年學子與漢字文化的距離。

第17屆四組競賽採一階段現場比賽，「篆隸楷」、「行草」、「篆刻」三組首獎可得10萬元獎金，入選獎各10名加碼3,000元獎金，「臨帖組」開放國中年齡層學子參賽。台積電文教基金會持續挹注校園漢字美學教育，本屆也擴大「創意教案」的提案適用學制，歡迎國小至高中職五專的各科教師發揮跨域創意，以「書法與紙」為主題方向，帶領學生理解、思考、實作，傳遞漢字之美。四組競賽、創意教案11月22日截止報名，詳情請搜尋「台積電青年書法暨篆刻大賞」官網https://pse.is/6ldz2m及粉專。