東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天下雨顯著，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部山區有局部豪雨發生機率；受到共伴效應影響，沿海地區風浪可達9至11級，離島地區可能有10至12級強震風，大台北明天也有較強陣風。

林定宜說明，潭美颱風今晚可能會登陸呂宋島，明天到南海，其路徑不會影響到台灣以及台灣鄰近的海面，發布颱風警報的機會相當低，但颱風的外圍環流會與東北季風產生共伴效應；潭美颱風結構上非常寬廣，雖然颱風在菲律賓東方，但是外圍環流一直延伸到巴士海峽和台灣東南方海面。

林定宜表示，今晚至明（24日）清晨，基隆北海岸、大台北、東北部、東部山區、恆春半島要注意局部豪雨，北部、大台北圈、基隆北海岸有大豪雨等級降雨。

周五（25日）白天以後，北部雨勢趨緩，但東半部雨勢仍大，東北部、東部地區有局部豪雨等級降雨，加上風向轉為東風至東南風，東部雨勢較大，風浪也會大到周六（26日）；周六颱風逐漸遠離，風浪也會逐漸減小。

周日（27日）仍還是有水氣，但降雨不會像這幾天這麼多，北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部山區有零星短暫降雨；下周一（28日）另一波東北季風強，並持續影響到下周二、三（29、30日）。

溫度部分，今明（23、24日）較濕涼，整天溫度約22至25度，周五（25日）回升至30度高溫，下周一受到第二波東北季風影響，北部高溫從30度降至28度，下周二、三高溫降更多約26度，等於降了4度，低溫則約21至22度。

林定宜指出，周五（25日）前降雨較多，周六（26日）雨勢明顯減少，僅花東一帶因東南風關係，仍有大雨或豪雨，周日（27日）水氣多但降雨不大，下周一（28日）下波東北季風增強，整體溫度下降4度。

林定宜提醒，由於東北季風加上颱風外圍環流產生共伴效應，雙重影響預估雨量增加，因此啟動大規模豪雨作業，目前基隆市平地24小時累積雨量為150至250豪雨、大台北平地有200至340毫米、宜蘭縣24小時累積雨量最多，達300至490毫米。

林定宜表示，颱風警報需暴風圈涵蓋地區，但暴雨不用，以目前情況來看，雖然沒有颱風警報，但「宜蘭縣雨量已達停班停課標準，離島地區強震風也達標」。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

告警部分，林定宜說，氣象署將依照PWS規模發布告警，如時雨量超過100毫米就會發布，但一般大規模豪雨，民眾仍須自行上網查詢或收看相關新聞報導、收聽廣播最新資訊。