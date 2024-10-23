彰化傳今年首例登革熱 羅一鈞：颱風將近須防疫情反彈

衛福部疾管署今天最新公布，國內新增2例本土登革熱個案，分別是新北市中和區1例70歲男性、彰化縣溪州鄉1例30歲男性，兩人均有新北中和本土登革熱疫情風險區的居住或活動史。疾管署發言人羅一鈞說，2位個案目前症狀已緩解或返家，整起群聚將持續監測至11月21日。

新北市自9月23日出現本土登革熱病例後，相關中和、新店本土登革熱群聚已擴散到新莊，且台北市文山區、大同區及花蓮縣、彰化縣也都出現相關病例。羅一鈞說，該名彰化個案為今年彰化縣首例，個案為30多歲男性，於10月16日出現發燒、腹瀉、肌肉痠痛，10月17日及20日曾二度就醫，但因症狀不典型，10月21日第三度就醫才快篩陽性，感染為登革熱第二型病毒，目前症狀緩解返家。

羅一鈞說，該名個案發病前曾至中和風險區域活動，初步研判，感染與現有新北中和新店群聚有關，將進一步定序確認。

另一名確診患者為新北市中和區70歲男性，10月21日出現發燒、頭痛、關節痛／骨頭痛、噁心等症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解。經調查，其潛伏期間有高風險管制區域的活動史，研判感染與現有區域有關。目前2位個案相關接觸者均無疑似症狀或已採檢陰性。

羅一鈞說，潭美颱風將近，外圍環流將帶來北部大雨，後續造成積水可能導致病媒蚊孳生，請民眾颱風前先行將容器減量，颱風過後主動落實「巡、倒、清、刷」清除孳生源，降低病媒蚊密度，以免登革熱疫情反彈。

疾管署指出，彰化個案於潛伏期間曾至苗栗縣、雲林縣活動，該地衛生單位已展開相關防治活動，呼籲第二型病毒須注意非典型症狀，包括容易有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃症狀，且重症及致死機率較高，籲請民眾留意自身健康狀況，出現疑似症狀請盡速就醫，避免疫情擴散。