47歲男雙腳壞疽 三總中西醫治療 他沒截肢還能站20分鐘

一名47歲男子因在家中到院前心肺功能停止（OHCA），被診斷出心源性休克並患有三支血管病變，手術後除了多器官功能不全，還出現肢體缺血，但他未接受心臟移植與肢體截肢，後來更於中西醫結合治療下出院，如今他一次最長可站立20分鐘，壞疽的組織已自然脫落、並未感染。

男子過去並無相關病史，因在家中OHCA後被送入三軍總醫院急診室，診斷出心源性休克並患有三支血管病變，而他接受冠狀動脈繞道手術及體外葉克膜後，出現多器官功能不全，其中心臟超音波測得射血分數（EF）僅為11%、定量血漿中的NT-ProBNP濃度超過3萬5000pg／mL、肌鈣蛋白I的濃度達10060pg/mL，醫師為他植入雙心室輔助裝置，並建議進行心臟移植手術。

禍不單行的是，男子後來又出現肢體缺血，右下肢有大量滲出，醫師建議他進行肢體截肢手術以防止感染，但他因對心臟移植、截肢的恐懼，及難以接受術後幻肢現象等生活品質和護理工作，加上深厚的佛教信仰，也讓他不願基於他人死亡維持個人生命，因此寧可保持身體的完整性，表示希望接受中西醫結合治療。

三軍總醫院臨床藥學部中藥局組長廖培伶指出，在中醫介入治療初期，男子服用10至14種中藥材熬煮的湯劑，因其有效成分已在臨床上得到確認，不過重症患者所使用的劑量遠高於一般患者，在個別化的療程下煎煮須3.5小時，遠高於一般病患約1小時的煎煮時程，所幸某些大量使用的藥材毒性，也受長時間煎煮而顯著降低，藥效卻未遭到破壞。

不僅如此，廖培伶還說，醫師在男子的傷口使用中藥膏劑「生肌玉紅膏」以促進傷口癒合與肌肉生長，經治療後他的四肢壞疽也獲改善，心臟超音波測得的射血分數（EF）從11%提高至27%、定量血漿中的NT-ProBNP濃度也由3萬5000pg／mL降至1360pg／mL，出院後於家中工作，還在未接種疫苗的情況下確診新冠肺炎，先後服用清冠一號（NRICM101）、清冠二號（NRICM102）後轉陰性，且康復後沒有任何併發症。