搖滾台中攜手富士搖滾 26日起逾50組國內外樂團演出

2024搖滾台中26、27日將在圓滿劇場與文心森林公園開唱，市府今天指出，邀請富士搖滾至台灣進行首次海外合作展演，2天4舞台有台、日、韓、港、泰、法等逾50組國內外樂團接力演出。

中市府新聞局今天在市府舉行「2024搖滾台中」記者會，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新、新聞局長欒治誼及日本富士搖滾主辦單位代表出席。

鄭照新表示，搖滾台中邁向第17年，能邀請富士搖滾至台灣進行首次海外合作展演，感到十分榮幸。去年市府特別到富士搖滾現場進行觀摩，同時邀請日方，獲得正面回饋，促成這次海外交流，不僅是國內樂迷大事，更證明台中是流行音樂重鎮。

欒治誼指出，今年搖滾台中延續去年「國際開唱」規劃，邀請到日、韓、港、泰、法等國際樂團來到現場開唱，盼打造出國際交流舞台，讓音樂創作者激盪出更多音樂火花，把滿滿音樂能量留在台中。

新聞局說明，26、27日兩天活動共設置4個舞台，邀請台、日、韓、港、泰、法等超過50組國內外樂團接力演出，包含金曲最佳樂團血肉果汁機、傻子與白痴及超人氣樂團TRASH，帶給樂迷最多元、最熱血演出。

為防止意外事件發生，新聞局表示，今年於圓滿戶外劇場內特別制定防踩踏計劃，將進行出入口管制，並於管制節點加派人力進行引導，在享受音樂同時，也做好安全防護，如當天遇會場人數已滿，則請樂迷移動至其他舞台參與活動。