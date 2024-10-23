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深入偏鄉社區 馬偕醫院為長輩健康檢查、藥物諮詢

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
淡水馬偕醫院深入偏鄉，走入社區，讓長輩們擁有正確的用藥知識與瞭解自己身體的各項數據。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水馬偕醫院深入偏鄉，走入社區，讓長輩們擁有正確的用藥知識與瞭解自己身體的各項數據。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水馬偕醫院深入偏鄉，走入社區為銀髮據點長輩開啟了『候鳥計畫』，近來這個計畫來到石門尖鹿馨窩站，由專業的講師先帶來用藥安全的講座，隨後還有健檢團隊為長輩現地健康檢測，讓長輩們擁有正確的用藥知識與瞭解自己身體的各項數據。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，銀髮長輩常常碰到用藥安全的問題，像是服用高血壓藥應該注意避免吃下什麼食物，以免影響了藥力，在這場計畫活動中都由講師一一的分享，除此之外，現場也可以見到有長輩帶來現在正在服用藥物的藥袋，讓藥師看看，提醒長輩如何服用並且注意避免一起吃下可能與藥效相衝突的食物。

除了用藥安全，還有基本的身高、體重與血壓量測，而後是心電圖檢測、量測血糖數值與失智症評估等等關卡，馬偕醫院希望透過帶領團隊下鄉的候鳥計畫，照顧到更多長輩的健康，為長輩的生活帶入更多正確的健康知能，讓長輩能夠樂活健康在地安老。

石門 長輩 馬偕醫院

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