快訊

京華城案延押開庭「第一人」 檢辯攻防3.5小時沈慶京還押

京華城是否停工？北市議會政黨協商決議建請市府停工

震撼！統一將入股PChome 成持股30%大股東

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣不孕症比例15%！平均治療年齡逼近38歲 醫指輕忽又拖延治療

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣少子化問題嚴重，民眾除了晚婚、晚生，平均每7對夫妻就有1對不孕，比例達15%。示意圖／ingimage
台灣少子化問題嚴重，民眾除了晚婚、晚生，平均每7對夫妻就有1對不孕，比例達15%。示意圖／ingimage

台灣少子化問題嚴重，民眾除了晚婚、晚生，平均每7對夫妻就有1對不孕，比例達15%。台灣生殖醫學會理事長蔡英美表示，「年齡」是生育的關鍵，如果遲遲等不到孩子，千萬別拖延；不論男女，30歲之後，生殖能力就會開始下降，愈早就醫治療，愈能提高受孕機會。

蔡英美觀察，國人晚婚、晚育成趨勢，相較於10年前，台灣男女初婚年齡創新高，男性為32.9歲、女性為31歲，而平均生育年齡則達32.4歲。隨著不孕比例增加，接受人工生殖治療的女性，平均年齡從25年前的32.7歲，延遲至37.9歲，顯現國人輕忽不孕問題，且有拖延治療的現象。

國健署副署長魏璽倫表示，人工生殖擴大補助自2021年至今已滿3年，申請人數持續上升中，3年來有超過2萬名試管嬰兒順利出生，其中還包含了2200多名是第二胎。國健署針對人工生殖補助，並沒有規定年齡下限，也沒限定一生只能做一次，不孕夫妻若有試管嬰兒療程需要，首次申請最高補助10萬元。

從生殖醫學角度來看，30歲後，女性卵子數量驟降，品質也會受到影響。而人工生殖的成功率，也會隨著年齡增加而下降，35歲之後更是直線下滑。蔡英美呼籲，要及早為生育做準備，糾正錯誤的治療觀念，包括「AMH值焦慮」、「取卵數的迷思」、「隱忍身體不適狀況」。

AMH代表的是卵巢庫存量，也就是卵的數量，但不代表卵的品質。蔡英美說，AMH數值高低不等於生育力成功與否，取到有用的卵子比量多還重要，千萬不要執著於數字。另取卵數超過一定數量時，會過度刺激卵巢，造成懷孕和活產率下降。在治療過程中，會使用藥物調節荷爾蒙，身體不適一定要跟醫師提出緩解方法，隱忍恐影響療程。

蔡英美提到，如果試了自然懷孕、人工受孕都沒效，應直接將層級拉高至試管嬰兒，不要蹉跎寶貴的時間。台灣的試管嬰兒治療技術非常進步，也陸續引進新型藥物，再加上政府擴大補助，更友善有生育計劃的家庭。

同樣是不孕症諮詢醫師的張至婷，27歲結婚，經過一年自然懷孕沒有消息，28歲嘗試人工受孕失敗，30歲靠人工生殖科技幫忙，短時間的治療，獲得可愛的寶寶絕對值得。她分享，時間不等人，皮膚可以靠醫美幫忙回春，但卵子不行！如果夫妻已經有共識生育計畫，生育要趁早、就醫要及時。

中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜提醒，民眾應建立正確的不孕症治療觀念，別想著「要一次就治療成功」，壓力愈大、愈影響身體正常運作。不論是自然懷孕或生殖醫學，要把握年齡的黃金期，否則懷孕及活產成功率只會跟著降低。

國健署副署長魏璽倫（左2）表示，年齡為影響生育力及母嬰健康的重要關鍵。中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜（左1）、台灣生殖醫學會理事長蔡英美（右2）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部主治醫師張至婷（右1）。記者廖靜清／攝影
國健署副署長魏璽倫（左2）表示，年齡為影響生育力及母嬰健康的重要關鍵。中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜（左1）、台灣生殖醫學會理事長蔡英美（右2）、高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部主治醫師張至婷（右1）。記者廖靜清／攝影

不孕症 少子化 生育 試管嬰兒

延伸閱讀

陳昭姿批政院性平會聘用心理變態委員 吳思瑤轟失言

1天4杯咖啡是日常 挪威研究：咖啡因與兒童大腦發育無關

奶貓被懷孕飼主丟棄！好心女撿回家辛苦養大 竟被當小偷吃上官司

個人意見犀利點評／林依晨像特價被單，她是「全球最正式皮卡丘」　許瑋甯禮服圖案激似精蟲游向卵子

相關新聞

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1地區達停班課標準

明天受到東北季風及颱風外圍環流雙重，中央氣象署預報員林定宜今天表示，明天下雨顯著，基隆北海岸、大台北山區、東北部、東部山...

潭美颱風不發警報 北市府示警路徑類似3年前圓規颱風頻傳災情

因應潭美颱風影響，中央氣象署今日啟動劇烈豪雨作業，下午4時與各縣市召開視訊會議，強調潭美颱風雖不發布警報，但受東北季風及...

高鐵南延屏東「左營案困難重重」 鐵道局：下月開說明會

高鐵南延屏東方案遲未定案，交通部鐵道局目前正評估左營案、高雄案，鐵道局長楊正君表示，左營案因地形及軌道結構限制，未來會有系...

雨神狂炸！北北基宜4縣市豪雨特報 恐一路下到明天上午

中央氣象署下午15時針對北北基宜4縣市發布豪雨或大雨特報，恐一路下到明天上午。

衛福部社家署代理署長換人 「法律專家」本周起上線

衛福部社會及家庭署前署長簡慧娟於今年7月中旬屆齡退休，原由副署長張美美代理，本周起改由具有法律專長的副署長周道君代理，他...

柴賽銀獎得主 曾宇謙獨奏會12月與琴共舞

柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主、小提琴家曾宇謙公布近期演出計畫，除將與國立台灣交響樂團巡演歐洲，12月也將舉行獨奏會，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。