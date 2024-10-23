台灣不孕症比例15%！平均治療年齡逼近38歲 醫指輕忽又拖延治療

台灣少子化問題嚴重，民眾除了晚婚、晚生，平均每7對夫妻就有1對不孕，比例達15%。台灣生殖醫學會理事長蔡英美表示，「年齡」是生育的關鍵，如果遲遲等不到孩子，千萬別拖延；不論男女，30歲之後，生殖能力就會開始下降，愈早就醫治療，愈能提高受孕機會。

蔡英美觀察，國人晚婚、晚育成趨勢，相較於10年前，台灣男女初婚年齡創新高，男性為32.9歲、女性為31歲，而平均生育年齡則達32.4歲。隨著不孕比例增加，接受人工生殖治療的女性，平均年齡從25年前的32.7歲，延遲至37.9歲，顯現國人輕忽不孕問題，且有拖延治療的現象。

國健署副署長魏璽倫表示，人工生殖擴大補助自2021年至今已滿3年，申請人數持續上升中，3年來有超過2萬名試管嬰兒順利出生，其中還包含了2200多名是第二胎。國健署針對人工生殖補助，並沒有規定年齡下限，也沒限定一生只能做一次，不孕夫妻若有試管嬰兒療程需要，首次申請最高補助10萬元。

從生殖醫學角度來看，30歲後，女性卵子數量驟降，品質也會受到影響。而人工生殖的成功率，也會隨著年齡增加而下降，35歲之後更是直線下滑。蔡英美呼籲，要及早為生育做準備，糾正錯誤的治療觀念，包括「AMH值焦慮」、「取卵數的迷思」、「隱忍身體不適狀況」。

AMH代表的是卵巢庫存量，也就是卵的數量，但不代表卵的品質。蔡英美說，AMH數值高低不等於生育力成功與否，取到有用的卵子比量多還重要，千萬不要執著於數字。另取卵數超過一定數量時，會過度刺激卵巢，造成懷孕和活產率下降。在治療過程中，會使用藥物調節荷爾蒙，身體不適一定要跟醫師提出緩解方法，隱忍恐影響療程。

蔡英美提到，如果試了自然懷孕、人工受孕都沒效，應直接將層級拉高至試管嬰兒，不要蹉跎寶貴的時間。台灣的試管嬰兒治療技術非常進步，也陸續引進新型藥物，再加上政府擴大補助，更友善有生育計劃的家庭。

同樣是不孕症諮詢醫師的張至婷，27歲結婚，經過一年自然懷孕沒有消息，28歲嘗試人工受孕失敗，30歲靠人工生殖科技幫忙，短時間的治療，獲得可愛的寶寶絕對值得。她分享，時間不等人，皮膚可以靠醫美幫忙回春，但卵子不行！如果夫妻已經有共識生育計畫，生育要趁早、就醫要及時。