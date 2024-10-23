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影／因應電動化趨勢 交通部培訓電動大客車保修人才

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
為培訓電動大客車保養維修人員，公路人員訓練所今年先於中部訓練中心建置實習場域。記者黃仲裕／攝影
為培訓電動大客車保養維修人員，公路人員訓練所今年先於中部訓練中心建置實習場域。記者黃仲裕／攝影

政府推動2030年客運車輛電動化來達到2050年淨零排放目標，從109年開始推動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，今年10月及11月試辦3期35小時課程，明年起至119年辦理62期訓練課程，預計培訓出1170位維修專業人材。

公路人員訓練所在培訓課程開始前，在今年於中部訓練中心建立實習場所、車輛還有設備。從培訓用電動大客車、充電設備以及電池、電控還有電機示教台及各項絕緣設備。

電動大客車保養及維修人力培訓計畫包括電動大客車基本檢診斷、三電系統檢查與維護、高壓電危害、急救及車輛高壓保護措施及常見車輛故障處理機制等，並導入電池系統檢測示教台、整車故障檢測示教台及研發「電動大客車保養維修技術VR教學系統」，試辦課程已獲得15家客運業者派遣60位維修技師參與培訓計畫。明年起公路人員訓練所本部及南部訓練中心將完成訓練場地，投入培訓計畫。方便培訓人員就近受訓。

維修電動客運時，需穿著絕緣裝備。記者黃仲裕／攝影
維修電動客運時，需穿著絕緣裝備。記者黃仲裕／攝影
為培訓電動大客車保養維修人員，公路人員訓練所今年先於中部訓練中心建置實習場域，培養維修電動客運維修人力。記者黃仲裕／攝影
為培訓電動大客車保養維修人員，公路人員訓練所今年先於中部訓練中心建置實習場域，培養維修電動客運維修人力。記者黃仲裕／攝影

人力 淨零 電動

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