影／因應電動化趨勢 交通部培訓電動大客車保修人才

政府推動2030年客運車輛電動化來達到2050年淨零排放目標，從109年開始推動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，今年10月及11月試辦3期35小時課程，明年起至119年辦理62期訓練課程，預計培訓出1170位維修專業人材。

公路人員訓練所在培訓課程開始前，在今年於中部訓練中心建立實習場所、車輛還有設備。從培訓用電動大客車、充電設備以及電池、電控還有電機示教台及各項絕緣設備。