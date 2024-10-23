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電動大客車示範計畫汰換補助 國內第4家車廠審核通過

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
根據公路局統計，截至今年9月共有1925輛電動大客車掛牌，其中，配合交通部電動大客車示範計畫補助的國產化電動公車共有1876輛。記者周湘芸／攝影
根據公路局統計，截至今年9月共有1925輛電動大客車掛牌，其中，配合交通部電動大客車示範計畫補助的國產化電動公車共有1876輛。記者周湘芸／攝影

政府推動2030年市區公車及公務車全面電動化，預計2030年達11700輛電動公車，為鼓勵業者汰換為電動公車，交通部陸續推動電動大客車示範計畫、2030年市區公車全面電動化計畫，每輛車最高可補助670萬元，現行加入示範計畫車廠包括成運汽車、華德動能、創奕能源，據了解，鴻華先進也已審查通過，預計10月底公告，另有3家車廠申請中。

交通部電動大客車示範計畫補助今年有24.3億元經費，由於要求高度國產化，規定10項車輛零組件須為國產，包括取得交通部國內大客車製造廠自主設計開發能力資格、採用國產車身總成、智慧化系統、整車控制系統（VCU）、底盤車架（縱／橫樑）、電能補充系統、馬達、驅動器、電池組國產化及電池管理系統國產化。

過去僅成運汽車、華德動能通過示範計畫，但遭客運業者抱怨「選擇太少」，據了解，繼創奕能源今年6月也審查通過，鴻華先進近日也已審查通過，預計10月底公告，未來客運業者可向這4家業者購車並申請補助。另外，公路局表示，目前還有3家車廠申請中。

根據公路局統計，截至今年9月共有1925輛電動大客車掛牌，其中，配合交通部電動大客車示範計畫補助的國產化電動公車共有1876輛，目標年底達1932輛，明年底達4012輛。公路局表示，電動公車每輛造價1200萬元，約為一般柴油車的2倍，示範計畫每輛可申請370萬至670萬元補助。

公路人員訓練所中部訓練中心主任講師葉昶亨表示，電動大客車都配有行車數位記錄器，可透過耗電量分析駕駛行為，像是速度曲線大，代表車輛易急停或是起步快，容易導致車輛耗電。

然而，近年電動公車起火事件時有所聞，台中市北屯區公車停車場近日又發生9輛電動公車自燃，其中8輛全毀、1輛半毀，初步不排除是電池釀禍。

葉昶亨指出，電動公車為因應營運狀況，最快15分鐘可完成8成充電，但由於充電過程可高達60、70度，夏天若沒有開冷氣降溫至55度以下，可能導致自溶解起火危險，而現行電動車一旦起火就只能等待其自行燒完，無法進行滅火。此外，相較於柴油車有汰換年限，目前電動大客車還未定出使用年限。

交通部電動大客車示範計畫補助今年有24.3億元經費，由於要求高度國產化，規定10項車輛零組件須為國產。記者周湘芸／攝影
交通部電動大客車示範計畫補助今年有24.3億元經費，由於要求高度國產化，規定10項車輛零組件須為國產。記者周湘芸／攝影
為達成「2050淨零排放」目標，政府推動「2030年市區公車及公務車全面電動化」。記者周湘芸／攝影
為達成「2050淨零排放」目標，政府推動「2030年市區公車及公務車全面電動化」。記者周湘芸／攝影

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