電動公車維修最怕高壓電 公路局6年花1.1億培訓1170人

為達成2050淨零排放目標，政府推動2030年市區公車及公務車全面電動化，但國內具有電動大客車維修經驗人力短缺，既有維修員面臨高壓電有所排斥，公路局2020年配合交通部電動大客車示範計畫期程，推動「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」，預計明年起至2030年投入1億1千萬元辦理62期訓練，培訓1170人。

根據公路局統計，截至今年9月共有1925輛電動大客車掛牌，但由於公車業者的維修員沒有電動大客車維修經驗，車輛馬達、電池一旦損壞就得送回原廠維修，且時間至少需等上一周。

公路局主任秘書林義勝表示，「電動大客車保養及維修人力培訓計畫」總經費1億1千萬元，由成運汽車傳授維修技術，分為「師培期（2020年至2021年）」、「籌備及試辦期（2022至2024年）」及「專案執行期（2025至2030年）」等3個期程，今年10、11月已試辦3期訓練課程（每期5天，共35小時），共有15家業者、60人參與。

58歲的蔣姓客運公司維修員已有40年維修資歷，他今參加第2期訓練受訪表示，雖然電動車維修較柴油車簡單，且維修時間可節省一半，但多數人仍對高壓電有心理障礙而排斥。已有2年維修電動車資歷的他，回想首次維修仍直呼「很害怕！」他也說，現在各行各業都缺工，大客車維修員薪資3萬5千元至6萬元不等，斷層嚴重。

公路人員訓練所主任黃松齡指出，師培期已建立電動大客車培訓師資能量；籌備及試辦期編撰電動大客車培訓教材、購置電動大客車培訓實習設備、建置電動大客車實習場域及試辦3期培訓課程；專案執行期將完成北、中、南電動大客車實習車輛與相關設備建置，執行電動大客車保養及維修人力培訓工作。

黃松齡表示，公路人員訓練所今年先於中部訓練中心建置實習場域、車輛及設備，包含實習用電動大客車、充電樁、三電（電池、電控及電機）示教台、絕緣工具及絕緣裝備等，試辦電動大客車保養及維修人力訓練。

黃松齡說，課程主要內容包含電動大客車基本檢診斷、三電系統檢查與維護、高壓電危害、急救及車輛高壓保護措施及常見車輛故障處理機制等，並導入電池系統檢測示教台、整車故障檢測示教台及研發「電動大客車保養維修技術VR教學系統」以VR虛擬實境體驗作業感電危害情境。