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航迷小確幸！桃機觀景台24小時直播上線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

桃機公司23日指出，首度以24小時全天候架設於南、北觀景台的4K攝影機，導入AI智慧追蹤技術，即日起24小時直播南北跑道及機坪實況，以獨家視角盡覽各國飛機起降與繁忙但有序的地勤機坪作業即時畫面。此外，機場直播也推出整合即時天候、航班時刻及營運動態等資訊頻道，網友不出門也能身歷其境感受桃園機場的運作與繁忙。

機場公司表示，第二航廈南北觀景台自2019年啟用開放民眾走出航廈近距離賞機後，不僅深受航空迷、攝影族群喜愛，更是家庭旅遊與網友打卡的熱門景點。為了讓民眾有更多機會了解國際機場實境運作，機場公司首度以24小時全天候、南北跑道雙視角的4K高解析度鏡頭，直播影像放送至全球。

桃機公司表示，透過鏡頭觀眾可零時差看到包括跑道、滑行道及機坪空橋接駁、地勤作業及拖機作業等空側運作，更有機會捕捉到南跑道黎明晨光與桃園城市風光，以及北跑道竹圍海濱與夕照黃昏等獨特風景。如有特殊機種或活動時，也將即時播出與民眾分享珍貴的畫面。

桃園機場直播頻道設有航班資訊、即時天氣、機場能見度及聊天室功能，可供航迷交流互動，並推播最新營運訊息；即使颱風期間觀景台關閉時，即時影像仍提供服務，讓民眾隨時掌握機場最新動態。

桃園機場即時影像上線後，獲得「視野不錯、好讚的鏡頭、離飛機好近唷、角度好讚」等眾多好評，為讓更多民眾一同賞飛機被療癒，機場公司特別規劃活動，網友於10月31日前，訂閱桃園機場YouTube頻道，截圖即時影像畫面並tag兩位好友，留言「一起來桃機看飛機！」，即可參加抽獎活動，有機會獲得獨家紀念品「跑道滑鼠墊與無線滑鼠」。

桃園機場 桃機 颱風

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