桃機官方24小時直播上線 月底前訂閱抽獨家紀念品

廣大航迷有福了，桃園國際機場YouTube直播鏡頭正式上線，在南、北觀景台架設4K攝影機，並導入AI智慧追蹤技術，即日起24小時直播南北跑道及機坪實況，以獨家視角盡覽各國飛機起降與繁忙有序的地勤機坪作業即時畫面。此外，機場直播也推出整合即時天候、航班時刻及營運動態等資訊頻道，網友不出門也能身歷其境感受桃園機場的運作與繁忙。

機場公司表示，第二航廈南北觀景台自2019年啟用開放民眾走出航廈近距離賞機後，深受航空迷、攝影族群喜愛，更是家庭旅遊與網友打卡的熱門景點。為了讓民眾有更多機會了解國際機場實境運作，機場公司首度以24小時全天候、南北跑道雙視角的4K高解析度鏡頭，直播影像放送至全球。

透過鏡頭觀眾可零時差看到包括跑道、滑行道及機坪空橋接駁、地勤作業及拖機等空側運作，更有機會捕捉到南跑道黎明晨光與桃園城市風光，以及北跑道竹圍海濱與夕照黃昏等獨特風景。如有特殊機種或活動時，也將即時播出與民眾分享珍貴的畫面。

桃園機場直播頻道設有航班資訊、即時天氣、機場能見度及聊天室功能，可供航迷交流互動，並推播最新營運訊息；即使颱風期間觀景台關閉時，即時影像仍提供服務，讓民眾隨時掌握機場最新動態。