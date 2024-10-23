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嘉縣警在台61線等13處路段 設移動式測速照相

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉義縣警察局布袋分局今天公告，在台17線、台19線及台61線快速公路等易肇事路段，設13處移動式測速照相，提醒駕駛人遵守交通規則，確保行車安全，也看緊自己荷包。

布袋警分局表示，駕駛人行車速度越快，導致碰撞能量越大，一旦發生交通事故，易釀成重大傷亡事故。即日起在轄內省道台17線、台19線及台61線快速公路及周邊道路易肇事路段，公告13處測速照相執法地點。

布袋分局指出，移動式測速照相執法地點分別為，台17線125.65K；台19線91.4K、93.77K及97.3K；台61線270.02K側車道、275.9K；嘉22線2.35K；嘉172線5.4K及8.42K；嘉163線27K及35.1K；嘉30線2.27K等13處。

布袋分局長吳永森表示，警方將持續透過科技執法手段，確保道路交通安全。守法駕駛不僅能避免罰單，更能保護自己和其他用路人的安全。

交通事故 測速

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